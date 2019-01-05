英足总杯‧热刺客场史上最大胜利‧孙兴慜征服英伦 孙兴慜延续了近来火爆的竞技状态，在托登罕热刺对阵英乙球队特兰米尔的英足总杯第3圈，在9分钟内2传1射独造3球。

孙兴慜（右）此役1射2传，近12场各赛事进12球助攻8球，状态火红，征服了英伦球迷。（图：法新社）

（英国‧伦敦5日讯）曾在英超遭遇种族歧视的韩国天王孙兴慜，已用行动征服了挑剔的英伦球迷！

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孙兴慜1射2传

孙兴慜延续了近来火爆的竞技状态，在托登罕热刺对阵英乙球队特兰米尔的英足总杯第3圈，在9分钟内2传1射独造3球，最终热刺以7比0的比分创客场历史最大胜利。

考虑到对手实力孱弱，热刺主帅波切蒂诺雪藏了绝大多数主力球员，特别是在中前场只有阿里和孙兴慜两名核心先发上阵。

此前在凯恩、埃里克森身边，孙兴慜已在9轮比赛中轰入8球、贡献5助攻，而本场比赛当另两大王牌凯恩与埃里克森轮休后，孙兴慜证明自己绝不是他们身边的点缀。

下半场仿佛是孙兴慜的秀场，短短9分钟内贡献2传1射，其表现近乎完美。

14场比赛造20球成进攻全能王

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赛后Whoscored提供的技术统计显示：孙兴慜此役传球37次、到位34次，其成功率高达92%。他参与的3球，左、中、右路各一个，他再也不是当年德甲赛场上那个只“死抱”边路的纯边锋了，他已经成为英超赛场上的进攻全能王。

自联赛杯淘汰西罕以来，孙兴慜在40天内的14场比赛中交出了12球8助攻的答卷。

去年，孙兴慜遭米尔沃尔球迷种族歧视“卖DVD的”。一周前，英国球迷则用蛋炒饭种族歧视孙兴慜和亚洲人，后来被热刺驱逐出场。

罗兰迭帽子戏法

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除了孙兴慜第57分钟破门之外，罗兰迭上演帽子戏法，奥里尔梅开二度，凯恩替补上阵也收获一球。

波切蒂诺赛后表示：“我很高兴，球队在客场表现非常出色。我们在球员需要休息时给予休息机会，仍然保持水平。”