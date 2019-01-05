陈诗蕙·请别误人子弟 常听人说：“为人师表，应该有教无类”，但这句话，又有多少人真的做到，或有心做到？

常听人说：“为人师表，应该有教无类”，但这句话，又有多少人真的做到，或有心做到？

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我的身边有许多中学和大学同学都投身教育界，经常看见他们为学生的课业和考试操心，与学生关系亦师亦友，感情深厚得让人羡慕。

不过，也有小部份人会在脸书上抱怨工作、埋怨学生；其中，某名身为中学老师的脸书友人早前就在社交网络上公然吐槽新学年不但要教预备班，还成为预备班班主任，甚至暗喻带预备班学生会让他变笨……字里行间表露对预备班同学的不屑，令人遗憾。

先别说正要进入青春期的孩子有多顽皮，或者学业成绩如何，若在开学与学生见面和接触前，为人师表者就已经先入为主看扁学生，那这班学生的未来还有什么希望？

都说“小时了了，大未必佳”，不是念精英班的学生，就一定有前途；也不是上过预备班的学生，成绩就没有突飞猛进的机会，甚至没有出人头地的一天。

预备班是这些学习可能稍差一些，或一时在小六评估考试中失利的学生中学课业启蒙的开始，只要老师肯教，他们未必听不进去。

一直很欣赏有教无类的老师，也喜欢阅读或观看《麻辣教师》或“老师改变学生”

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题材的书籍和电影……因此我想，如果只是为了混口饭吃，连一点点执教的热诚都没有，还是别当老师了吧，外面的世界很大，各行各业多不胜数，就别误人子弟了。

至于该名脸书友人，我只想说，别怪学生让你变笨，有你这样的老师，委屈的其实是这班未来可能成才的学生。