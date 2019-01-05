UTC缩短服务时间影响不大·民众：可周末去办事 “调整时间没关系，我们可以周末去办事！”城市转型中心（UTC）服务时间缩短至傍晚7时，大部份民众都表示影响不大，只是希望该中心能保持在周末运作，以方便他们办理事务。

吉隆坡城市转型中心大厦设有多个政府部门，吸引不少人前往办理事务。（图：星洲日报）

（吉隆坡4日讯）“调整时间没关系，我们可以周末去办事！”城市转型中心（UTC）服务时间缩短至傍晚7时，大部份民众都表示影响不大，只是希望该中心能保持在周末运作，以方便他们办理事务。

广告

缩短服务时间至傍晚7时

政府决定从本月1日起，将全国城市转型中心的服务时间，从原本早上8时30分至晚上10时调整为早上8时至傍晚7时。政府是基于只有11%的人会在晚上7时过后使用该中心的服务，为了避免浪费以及确保开销达到效率下，作出这项决定。

此外，城市转型中心依然会在星期六及日照常开放。

受访者：盼周末照常服务

《大都会》社区报记者特别前往吉隆坡城市转型中心大厦，向民众了解对服务时间缩短至傍晚7时的看法及意见，而大部份受访者均表示，调整服务时间并不会带来太大的影响，而当中也不乏请假前来办理事务的上班族。

受访者指出，虽然在服务时间调整下，普通上班族无法在下班后到政府部门办理事务，惟在该中心于周末照常服务下，则可解决有关问题。

广告

“如果城市转型中心在周末提供服务，将不会造成太大问题，我依然可以趁着周休时前往办事。”

有受访者表示，其实他们并不是时常需到政府部门办事，包括更新大马卡、驾照或护照，最多也是需一年一次，因此并不会带来太大的不方便。

有者说，上班族在放工后也没有精力继续前往城市转型中心办事，且执勤的公务员也可能因为长时间工作而效率下降。

也有者说，不如将人手都放在早上时段以提升效率，让更多人都能在短时间完成事务。

广告

城市转型中心的部份政府部门已更改服务时间。（图：星洲日报）

盼可延长多两小时

也有特别请假前来办事的受访者，希望政府或可考虑延长多两个小时的服务时间，让上班族可以在放工后过去办理事务。

“如果我在6时30分下班，在乘搭轻快铁等公交前往，抵达附近的城市转型中心时可能已经结束服务了。”

另外，大厦管理层则透露，过去有不少上班族会在下班后前来办事，晚间的服务时间确实为不少人带来方便。

他们也说，尚有不少民众还未适应该中心的服务时间已调整，在此措施开跑的首日就有不少人依然在傍晚7时后前来办事。

周末提供服务更好

赖诗美（30岁，会计）

“城市转型中心缩短服务时间对我来说没有太大的影响，如今天，我可以请假前来办理事务。

无论如何，如果城市转型中心在周末提供服务，对我们上班族来说是更好不过，我们可以趁周末没有上班来办事。”

周六日办事更方便

谭印凯（23岁）

“我支持政府缩短城市转型中心服务时间至傍晚7时的决定，也认为这将可协助节省开销。

此外，上班族在放工后也不会想前去办理事务，星期六及星期日提供服务，可让在星期一至五上班的民众更方便办理事务。”

吉隆坡城市转型中心大厦贴出通告，提醒民众该中心的服务时间已作出调整。（图：星洲日报）

特别请假来换大马卡

陈珠（58岁）

“我认为这项调整是不错的，在缩短服务时间下避免浪费资源的情况发生。

其实，我本身也是名普通上班族，而今天也是特别请假前来办事。这并不会带来太多的不方便，毕竟我们不是经常需要到政府部门办事，包括如更换大马卡、执照或是护照，可能最多也是一年需一次。

此外，政府部门的效率也大有改善，如这次我来更换大马卡，在一个小时内就完成了。”

方便上班族放工后办事

李小姐（25岁，市场人员）

“我今天是请假过来办事，由于上班的地点在孟沙，而这间则是最靠近住家的城市转型中心。

我个人认为，政府可以延长服务时间至办公时间的迟一两个小时才结束服务，让上班族在放工后也赶得及过去，又或者是在周末提供服务。”