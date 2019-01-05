村民可提出申请·建行人桥方便学生上学 雪州行政议员黄思汉建议丹绒加弄双溪加江渔村（Bagan Sg Kajang）村民向当地村长或新村协调官提呈兴建行人桥的申请，好让雪州政府做出评估。

滨海丹绒加弄双溪加江渔村的学子自小得起早摸黑到渡头，乘坐“校船”横渡约200公尺宽的双溪登宜河口，到俗称“对面港”的丹绒加弄峇眼益群华小求学。（图：星洲日报）

（雪兰莪．八打灵再也4日讯）雪州行政议员黄思汉建议丹绒加弄双溪加江渔村（Bagan Sg Kajang）村民向当地村长或新村协调官提呈兴建行人桥的申请，好让雪州政府做出评估。

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“村民可以与村长或当地新村协调官协调配合，相信他们对当地情况很清楚，提出建议后，再找对部门来处理。”

他今日接受《大都会》社区报访问时说，他之前已就事件背景询问过当地新村协调官，并认为村民可以通过新村协调官提出申请，再由相关单位来研究和探讨。

黄思汉透露，据他所知，前任雪州行政议员欧阳捍华曾于两三年前前往巡视，州政府当时也曾指示官员去了解，惟行人桥的估价非常昂贵，预计需200万令吉左右。

“因为是在河口，河道很宽，加上有船只出入，所以必须有一定高度，桥梁中间可能不能有柱子。考量到费用高昂和技术结构等问题，有关计划最终还是搁置了。”

他强调，不可能在当地兴建一所华小，但兴建行人天桥也非易事，或许只能探讨在一些河道较窄或内陆地点兴建的可行性。

双溪登宜河口宽约200公尺，加上渔船频密进出，造成行人桥的兴建计划将涉及高昂费用和多项技术问题，以致事情一拖再拖。（图：星洲日报）

欧阳捍华：跨河行人桥费用庞大

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史里肯邦安区州议员欧阳捍华受询时表示，雪州政府过去曾探讨兴建一座横跨两岸的行人桥，惟考量到双溪登宜（Sungai Tengi）太宽，工程费用相当庞大，仍需仰赖联邦政府承担。

“当地村民不多，使用率也需要探讨，但是为了居民和学生上学的安全，我认为行人桥还是该建，也能同时促进两地的经济活动。”

他说，随着希盟已执政中央，州政府可向工程部建议，希望该部能研究和拨款，以落实有关计划。

他补充，当地村民在两地都有亲戚，日常也常互相往来，有了行人桥能缩短来往时间，方便村民，且当地有许多海鲜，未来可能吸引游客到访。

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林福长：建小桥更方便

双溪加江渔村村长林福长认为，兴建横跨双溪登宜的行人桥需庞大费用，雪州政府未必能承担，但希望可以从在峇眼益群华小侧门对面的小河上兴建小桥。

“学生到达对岸后，还需步行10分钟路程，并与车争道走在大路旁，绕到学校大门，若在小河上增建小桥，学生只要过一条马路，再使用小桥过河，就能抵达学校侧门。”

他解释，该小河附近其实有一座小桥，但距离稍远，对学生不太方便；若政府拨款在学校侧门对面建桥，将省下学生们步行的时间。

他也提及，相较于旧时，该村如今只剩下约70户村民，兴建跨双溪登宜的行人桥，确实已不太符合经济效益，且也可能影响船只出入，惟希望政府能从建小桥开始，而他们目前也正申请中。

新闻背景：双溪加江村内没华小

学生须摸黑乘船上学

由于雪州滨海丹绒加弄双溪加江渔村内没有华小，所以当地学子自小得起早摸黑到渡头，乘坐“校船”横渡约200公尺宽的双溪登宜河口，到俗称“对面港”的丹绒加弄峇眼益群华小求学。

船程虽乃一眨眼功夫，不到5分钟便靠岸，惟一年内偶尔遇上的风浪，则令渡船过河显得稍有惊险。遇上这情况，部份家长会选择用陆路绕经丹绒加弄大街，用车或摩哆车载送孩子上学。

根据谷歌地图显示，从双溪加江渔村就近渡河，是抵达益群华小的最便捷方式。若使用陆路，需绕经马来渔村（Kg Nelayan）出滨海联邦5号公路，进入丹绒加弄街场过桥后，再拐入华小路段，需多花15至20分钟约9公里路程。

村民们从90年代起苦盼兴建一座行人桥，以利惠莘莘学子走路上学的梦想，但碍于河口渔船通航繁忙的技术问题、建桥耗资庞大不符合经济效益等现实因素，依旧无法实现。