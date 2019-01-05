定时检查整洁度·巴生市会提升食肆卫生 巴生市议会的最新数字显示，2017年有295个餐饮单位的卫生获A级评分、B级有348个、C级则有281个；至于2018年，卫生获A级的餐饮单位有378个、B级509个及C级227个。

餐饮业者受促保持营业单位的卫生，以免遭受对付。（图：星洲日报）

（雪兰莪．巴生4日讯）巴生市议会的最新数字显示，2017年有295个餐饮单位的卫生获A级评分、B级有348个、C级则有281个；至于2018年，卫生获A级的餐饮单位有378个、B级509个及C级227个。

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建议光顾B级以上食肆

数据显示，巴生食肆的卫生都有提升了，而巴生市议会秘书艾迪法依查则温馨提醒，消费者若到巴生观光且要光顾美食摊位，必须选择营业环境卫生达标（至少B级）的餐饮单位，以免不幸食物中毒。

他日前出席市议会“2017年餐饮单位暨厕所卫生”比赛颁奖礼时指出，根据雪州卫生局2018年1月至11月的记录显示，州内共接获142宗食物中毒案，因此这方面问题确实不容小觑。

“为了监督食肆卫生，市议会将定时出队检查餐饮单位的整洁度，并给予等级评分，凡分数低于50分者，市议会将援引2007年巴生市议会食物制定条例62（1）（b）条文，罚款并下令查封有关单位长达2周，让业者重新整理卫生，达标后再获准继续营业。”

众人合影；左十起为艾迪法依查、阿兹米姆兹；左一为颜维才；左六是伍醒罱；左八为严玉梅；前右二是谢秀。（图：星洲日报）

办“餐饮单位暨公厕”卫生赛

邀A级单位比干净

艾迪法依查解释，干净的餐饮营业单位自然会减少蛇虫鼠蚁及苍蝇的“光顾”，这样一来，就会远离传染病包括疟疾、霍乱及流感等的侵袭。

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他说，餐饮业者除了要妥善处理厨余和用过的食油之外，也得装上符合标准的滤油器，以免让污油直接倒入沟渠，长年累月凝结成厚厚的油垢，阻塞水沟。

“市议会配合地方议程21计划，年前已开始每月对区内餐饮和食肆业者回收已用过的食油，惟从2018年1月至10月，市议会成功回收1万5629公升的已用食油。”

他表示，为了加强餐饮业者的卫生意识，市议会也试着举办“餐饮单位暨公厕”卫生比赛，涵盖范围包括酒店、油站、市议会公厕及购物中心，只有获评A等级的单位才能竞争奖项。公厕卫生也是市议会重视的一环，在监督厕所卫生上，市议会也会给厕所星级评分。

艾迪法依查（右）颁奖给其中一名得奖者；左是阿兹米姆兹。（图：星洲日报）

百名C级业者重新评估

43餐饮业者获奖

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市议会卫生小组主任阿兹敏姆兹指出，餐饮业者只有提升营业卫生指数，才能吸引国内外游客随时到访消费。

“记录显示，2017年有多达18间餐饮单位被市议会下令查封；2018年则有28间单位‘中招’，可见业者卫生意识仍有待加强。”

他表示，配合这次的颁奖礼，市议会也促100名C级业者前来，接受重新评估。他们大多数的卫生分数处不及格边缘，而且被查到有老鼠和蟑螂出没的痕迹，甚至没装滤油器。

这次比赛，共有43名餐饮业者获奖，并在市议会韩沙礼堂进行颁奖。出席颁奖仪式者包括巴生市议员颜维才、伍醒罱、严玉梅及谢秀等。