特朗普撂狠话‧“让政府关闭几年” 美国总统特朗普与国会领导人周五在白宫举行会议以化解政府停摆的僵局，但民主党人依然拒绝提供56亿美元（约231亿令吉）边境墙建设资金，特朗普进而威胁要让政府关闭“数月甚至几年”，甚至扬言可能会以宣布国家进入紧急状态的方式，不需国会同意就盖边境墙。

（图：法新社）

（美国‧华盛顿5日讯）美国总统特朗普与国会领导人周五在白宫举行会议以化解政府停摆的僵局，但民主党人依然拒绝提供56亿美元（约231亿令吉）边境墙建设资金，特朗普进而威胁要让政府关闭“数月甚至几年”，甚至扬言可能会以宣布国家进入紧急状态的方式，不需国会同意就盖边境墙。

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参院少数党领袖舒默在白宫状况室举行的会议散会后告诉媒体，特朗普威胁称，他会让政府关闭很长一段时间，几个月甚至几年。特朗普随后证实有关言论，但描绘出积极的画面，称他与国会领导人进行了“富有成效的会晤，但仍有很长的路要走。”他评价说：“我认为这是一次非常好的会议，在希望政府开门这一点上，我们的目标是一致的。”

考虑宣布紧急状态建墙

据熟悉讨论的多名消息人士透露，特朗普也威胁采取争议性措施，即考虑绕过国会的潜在方案，包括通过宣布国家紧急状态以得到边境墙建设资金。另一项方案是重新编制国防部和其他政府机构的资金。

特朗普在讲话中承认他会考虑通过宣布国家紧急状态赋予自己权利，以帮助建立“为我国安全”而设的隔离墙。

此言被视为是威胁民主党团，对此特朗普反驳他从来不威胁人，但确实可以透过宣布紧急状态建墙。过往有美国总统在战时宣布国家进入紧急状态。

众议院军事委员会、民主党参议员里德批评特朗普的言论，指特朗普打算宣称一个“假”国家紧急状态，好让能中预算中拿走数十亿美元去盖他的围墙，这是错误的。

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美国宪法赋予国会拨款给联邦机构的权力，如果特朗普试图绕过国会取得建墙资金，他可能会吃上官司。

数百资深官员大调薪

美国政府部份停摆已进入第14天，80万名联邦雇员被迫无薪工作或休假，给他们的生活带来很大困扰。但一项最新公布的文件显示，特朗普政府的数百名资深官员将于周六喜迎涨薪，年薪涨幅最多达1万美元。

根据人士管理办公室和联邦薪酬专家发布的文件，这项包括内阁秘书、副秘书、高级行政人员甚至副总统彭斯的加薪计划将于1月5日开始生效，由于政府还在停摆阶段，因此不会有立法加以阻止。