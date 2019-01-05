黄思汉：路口有盲点易酿祸·建议增交通灯+缓冲区 柏西兰蒲种柏兰岭（Persiaran Puchong Perdana）的危险路口在一个星期内发生2宗交通意外，促使雪州行政议员黄思汉建议提升该路口，包括增设交通灯及挪移车道增加缓冲区，以改善因交通盲点而发生意外。

黄思汉（右二）在众人陪同下巡视柏西兰蒲种柏兰岭的危险路口；右三为莫哈末菲特里。（图：星洲日报）

（雪兰莪．蒲种4日讯）柏西兰蒲种柏兰岭（Persiaran Puchong Perdana）的危险路口在一个星期内发生2宗交通意外，促使雪州行政议员黄思汉建议提升该路口，包括增设交通灯及挪移车道增加缓冲区，以改善因交通盲点而发生意外。

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也是金銮州议员的黄思汉今早在梳邦再也市议员莫哈末菲特里、市议会工程组官员、国家基建公司代表及居民的陪同下，巡视该危险路口，以商讨改善道路的方案。

路中央轻快铁柱子挡视线

黄思汉表示，柏西兰蒲种柏兰岭是一条繁忙的主要道路，但因轻快铁的柱子设在路中央，遮挡了某个角度的驾驶视线，出现交通盲点。

驾驶者非法右转

他表示，驾驶人士的驾驶态度必须改善，许多驾驶人士没有根据交通规则，不管是摩哆车、轿车或罗里，都在路口非法右转，他们必须往前进行U转，却为了方便而冒险驾驶。

他认为，在As-Salam清真寺附近的路口应安装交通灯，之前已安装安全措施，如减速线及道路广角镜等，但效果不大，下一步则考虑安装交通灯，但涉及的经费较高，市议会将进行讨论。

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“另一个来自蒲种柏兰岭方向的路口必须改善，建议将安全岛缩小，将车道往左挪移，让反方向欲右转的车辆有足够的空间停在缓冲区等待右转，并在原本的快速车道画上白线。”

他说，因为驾驶视线被轻快铁的柱子遮挡，如今车辆必须停在反方向的快速车道前才能看见交通情况，相当危险。

菲特里：路口1周肇2车祸

莫哈末菲特里表示，在本周内已发生了2宗交通意外，2宗皆涉及摩哆车骑士，其中一宗为死亡意外。

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他希望在代理市议会工程组、国家基建公司代表等人实地巡视后，能研究及解决该危险路口的问题。

他说，该路段的2个路口都有交通盲点，导致在转弯时无法看见反方向车辆，国家基建公司已将该道路移交给市议会，之前已经进行了安全方案，但欠缺有效。

他指出，工程组官员将会提呈完整的报告给市议会，他也将把该问题带上市议会讨论，寻找一个合适的解决方案。

驾驶人士因为柱子遮挡驾驶视线，出现交通盲点，以致必须停在反方向的快速车道，才能看清交通情况及右转。（图：星洲日报）