折扣40%只装修60%·屋主追究反遭承包商恐吓 40%装修折扣优惠，却换来新居只进行60%装修工程，华裔屋主夫妇不满要追究，反遭承包商涉嫌出言恐吓。

余桂兰（左）因装修费有折扣而被说服接受工程，却换来不愉快经历；右起为温景康及王诗棋。（图：星洲日报）

（雪兰莪．加影4日讯）40%装修折扣优惠，却换来新居只进行60%装修工程，华裔屋主夫妇不满要追究，反遭承包商涉嫌出言恐吓。

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女屋主余桂兰在丈夫温景康陪同下，今早向无拉港州议员王诗棋投诉时表示，他们早前购入双溪龙镇TWIN PALMS一栋新公寓单位，因装修承包商在WhatsApp社交平台推销装修工程，经过接洽后，被说服接受工程。

折扣换取新屋当示范单位

余桂兰指出，承包商以折扣40%装修费，换取其新公寓进行为期半年示范单位用途，她与丈夫商量后亦同意，双方更签下一份协议书作为证明。

她说，承包商本来估价装修费为5万2185令吉，后来经过讨价还价，装修费减至4万6885令吉，由于她接受其寓所作为示范单位用途，承包商再折扣接近40%，装修费变成2万8300令吉。

“我分3次支付装修费，而且全额付清，协议书也写明，示范单位用途是从去年7月1日至今年1月1日止，结果说好的装修工程却没有如期完成，承包商一拖再拖，至今只完成60%工程。”

她披露，她因为不满工程拖延而向承包商追究，对方一直避不见面，不回应她的质问，直至去年12月26日，她在新公寓底楼看到对方，要求对方交出钥匙和搬走所有物品。

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“当天对质的过程中，公寓管理层职员有协助拍下视频，由于受到对方的恐吓，事后我们向警方备案。”

将通过仲裁庭追讨赔偿

她表示，事件到了这个地步，她决定通过仲裁庭追讨赔偿，至于承包商的公司，经过查证下已转换另一名女性身份名下注册，公司现址也不存在了。

她提醒民众如果家居要装修，必须慎选承包商，不希望有其他民众遭到类似不愉快情况。

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王诗棋：装修前应了解承包商背景

王诗棋说，该名承包商相信在雪隆多个地区承接装修工程，遭遇类似情况的受害者可能更多，她呼吁民众要注意，在装修之前先了解承包商的背景及信誉。

她不排除该承包商是惯用类似手法，令到屋主无可奈何，知难而退，她提醒屋主在装修之前，与承包商之间的协议书须例清楚装修细节，以保障权益。