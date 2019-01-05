走烂路如“骑马”·万津大街及大桥下U转处需重铺 万津大街及万津大桥下U转处一带的道路，损坏不堪，破洞累累，居民期盼当局关注及尽快修补或重铺。

瓜冷爱的关怀理事希望当局关注万津大桥下U转处一带道路，破洞累累的情况；左起为刘明华、黄伟雄、陈清华及刘国勇。（图：星洲日报）

（雪兰莪．万津4日讯）万津大街及万津大桥下U转处一带的道路，损坏不堪，破洞累累，居民期盼当局关注及尽快修补或重铺。

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瓜冷“爱的关怀”理事接获民众的投诉，昨天前往视察和实地了解后，向该区代议士及当局发出呼吁，期盼道路损坏问题尽早获得解决。

碎石浮现凹凸不平

到场了解情况的一行人包括瓜冷“爱的关怀”顾问陈清华、副主席林艺祥、财政黄伟雄、理事刘国勇及刘明华等。

陈清华指出，从万津大街（苏丹阿都沙末路与苏丹阿兰沙路交界处）交通灯至直落昆仑路路口处一带的路面已损坏不堪，而且已有一段时间了。

他说，大街道路交通繁忙，每天途经的轻重型车辆不计其数，加上年久失修，路面经损坏不堪，碎石浮现及路面不平坦，导致途经的摩哆车骑士感觉犹如“骑马”一般，驾车人士也感到颠簸不已。

此外，他也说，路旁屡屡出现大量细石及沙尘，令摩哆车和脚车骑士担心会滑倒或发生意外。

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他表示，万津大桥下U转处一带路情况也令人摇头，靠近三山木业的路，每逢大雨过后都出现淹水情况，加上每天车流量频繁，路面千疮百孔，凹凸不平。

他指出，最近当局有进行修补，但只是填补几个破洞后就草草了事，当局有必要尽快全面修补或进行重铺工程，才能彻底解决问题。

陈清华：万津大桥下应建路墩

陈清华说，他接获不少摩哆车骑士投诉，当他们停在靠近三山木业的出口处，欲左转往大桥底U转处道路时，往往很难分辨右边从万津市区开来的车辆，到底要直接上大桥，还是要左转往大桥下U转的道路，对摩哆车骑士造成威胁。

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他吁请从万津市区开来的驾驶人士，在转向大桥下U转道路时，应该提早亮起讯号灯，避免发生意外。

他也向瓜冷公共工程局提出建议，在进入大桥下入口处一带铺建路墩，促使车辆减慢速度。

他们一行人实地了解道路情况及拍下照片后，也向“爱的关怀”顾问拿督叶进明反映，要求他协助把实况转呈当局，期盼该道路损坏等问题早日获得解决。