适耕庄港口·河污染腐蚀渔船螺旋桨·渔业公会访国议员寻方案 适耕庄渔业公会主席谢添僖今早率领一群理事及渔民代表拜访大港国会议员慕斯里敏，探讨有关适耕庄渔村港口河流严重受到污染一事，希望通过讨论找到有效解决问题的方案。

酸性河水对渔船螺旋桨造成严重的损坏。（图：星洲日报）

（雪兰莪．适耕庄4日讯）适耕庄渔业公会主席谢添僖今早率领一群理事及渔民代表拜访大港国会议员慕斯里敏，探讨有关适耕庄渔村港口河流严重受到污染一事，希望通过讨论找到有效解决问题的方案。

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谢添僖在讨论会议上指出，该港口河水的酸性越来越高，导致许多渔船的螺旋桨损坏，渔船主人损失惨重。

他说，在过去的记录，渔船的螺旋桨使用期是5至6年，但如今使用期却只有一年多而已，且螺旋桨价格不菲，无形中让渔民增添了许多费用和负担。

他说，螺旋桨是以铜质制成，不容易生锈或腐朽，可见河水污染的程度已非常严重。

他指出，导致港口河流污染的其中一个重要因素，是许多不负责任的民众把垃圾，特别是食物残渣倒入河里，很多不能溶解的垃圾留在河床内，进而导致河水酸性越来越高，严重影响渔船的配件。

23日办研讨会探讨解决慕斯里敏在会议后表示，他将于本月23日（星期三）早上10时，在其服务中心召集渔业公会理事、海口村委会理事、渔村餐馆业主、沙白县议会、环境部及水利灌溉局等举行研讨会，研究如何解决港口河流污染问题。