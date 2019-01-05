胃出血入院5小时‧马拉多纳病无碍虚惊 阿根廷球王马拉多纳日前因胃出血入院，所幸病情不太严重，在接受治疗后很快就出院。

（图：法新社）

（阿根廷‧布宜诺斯艾利斯5日讯）阿根廷球王马拉多纳日前因胃出血入院，所幸病情不太严重，在接受治疗后很快就出院。

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58岁的马拉多纳在不久之前还因膝盖关节炎而步履维艰，如今又突然被查出胃出血，饱受病魔缠绕。

阿根廷媒体《奥莱报》报道，马拉多纳是在近期一次常规体检中被查出胃出血，立即被送往布宜诺斯艾利斯的一家医院接受详细检查。

女儿向大众报平安而检查结果显示，马拉多纳的病情不会太严重，因此在接受治疗的5个小时后就出院。

马拉多纳的女儿达尔玛在父亲被检查出病情无大碍后，在社交网站推特向大众报平安，她表示：“我想告诉那些真的非常担心我父亲的人，他的病情不太严重，一切都很好。”

早前膝关节发炎

近几个月，马拉多纳的运势不佳，他在10月份时被查出膝关节发炎，膝盖软骨甚至已经被磨损殆尽。不久之前，马拉多纳又被未婚妻赶出家门，两人不但关系破裂，就连他送给未婚妻的房子还被对方一家霸占。如今，马拉多纳又被查出胃出血，而基于他年轻时的生活方式非常不健康，如今年龄增长后只得加入养生大军的行列。

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另外，马拉多纳在上赛季执教墨西哥乙级联赛球队多拉多斯，而多拉多斯将会在星期日的新赛季首轮联赛主场对阵塞拉亚，但马拉多纳如今因休养还未回归球队。

续留多拉多斯执教

这也让不少人猜测马拉多纳是否还会继续执教多拉多斯，而他的经纪人莫拉给出了肯定的答复。莫拉在推特表示：“他会在新赛季中继续出任多拉多斯的主帅，他将在阿根廷完成治疗之后第一时间回到球队。”

而这是马拉多纳执教生涯中，继阿根廷国家队后，担任一支球队的主帅超过一年，他此前执教另4家球会皆在一年内挥手道别。