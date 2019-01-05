用仙气取代性感·秦岚接内衣代言被指保守 中国女星秦岚去年凭夯剧《延禧攻略》“富察皇后”一角人气再度暴涨，剧中温柔端庄自持的形象收获大批粉丝。尽管已37岁，但其减龄穿搭不时引起网民讨论，而秦岚近日再因内衣代言成为微博热搜。

（图：视频截图）

（中国5日讯）中国女星秦岚去年凭夯剧《延禧攻略》“富察皇后”一角人气再度暴涨，剧中温柔端庄自持的形象收获大批粉丝。尽管已37岁，但其减龄穿搭不时引起网民讨论，而秦岚近日再因内衣代言成为微博热搜。

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秦岚早前曾透露，不喜欢特别暴露的穿着打扮，甚至还会亲手把性感的礼服缝起。不过最近秦岚却接了内衣代言，而广告片段也在近日播出。画面中，虽然秦岚是以内衣上阵，但是却配上一件外套，再加上大部份镜头都是拍摄秦岚的美貌和长腿为主，让人觉得内衣变得十分“低调”，甚而有网民以为这个是外套广告。

不过这对秦岚而言，已经是跨出人生一大步。只不过广告播出后，有网民质疑“秦岚平时衣着打扮这么保守，不解为何要接内衣广告？”有者更指“我看过最保守的内衣广告”，而不少粉丝都认为“工作是工作”、“不喜欢性感就不感接内衣广告吗？”更大赞秦岚在广告中充满女人味，非常仙气。

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秦岚早前出席颁奖礼时把深V礼服缝起。右图为原版礼服。

（图：微博）