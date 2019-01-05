美新议员飙脏话矢言弹劾‧特朗普反讥无法得逞 美国民主党女议员拉斯达．特拉比刚上任就飙脏话矢言弹劾总统特朗普，特朗普不甘示弱，称他们无法弹劾“赢得历史上最伟大选举的总统”。

（美国‧华盛顿5日讯）美国民主党女议员拉斯达．特拉比刚上任就飙脏话矢言弹劾总统特朗普，特朗普不甘示弱，称他们无法弹劾“赢得历史上最伟大选举的总统”。

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来自密歇根州的拉斯达．特拉比是创纪录进入众议院的穆斯林女性之一，她在宣誓就职几个小时后，就呼吁弹劾特朗普，并用不雅的语言告诉一群支持者，“我们将弹劾这个王*蛋（mothef---er）。”这句话在社交媒体引起热议。

特朗普其后推文写道，“你怎么能弹劾一位曾经赢得有史以来最伟大选举的总统？”，又指民主党人只想弹劾“因为他们知道他们不能在2020年胜选。”

美国议员或总统使用不雅语言并不是新鲜事，特朗普本身就不是讲话得体的模范人物，他去年曾以“屎坑”称非洲国家。

但被要求对拉斯达．特拉比的言论置评时，特朗普称这“不像话”，“对美国极不尊重”。他补充说，她用这样的语言羞辱了自己和其家人。

特拉比爆发的时间点是值得注意的。民主党时隔8年重掌众议院，为媒体宠儿的特拉比以及自由派的最年轻议员寇蒂兹葖这些新科议员，放眼改变华盛顿现状。

特拉比周五拒绝道歉并发推文说，“我将永远向权力说实话。#unapologeticallyMe（#并不抱歉的我）。”之后，她发了一个帖子说：“这不仅仅是针对特朗普。这是关于我们所有人。面对这场宪法危机，我们必须崛起。“特拉比在推特社群获得不少支持，#ImpeachTheMF标签周五晚在美国成热门话题，获得11万推文。

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佩洛西淡化飙脏话事

众议院议长佩洛西则淡化特拉比的飙脏话一事，认为不应该太小题大做。她还表示，特拉比所说的“没有比总统所说的更糟糕”。

78岁的佩洛西重任众议院议长第一天，就面临来自党内的一些成员的压力，要求立即开始弹劾程序。佩洛西在美国全国广播公司（NBC）周四播出的专访中表示对弹劾持开放态度，将视乎“通俄门”调查结果后决定，但强调不应以政治因素弹劾总统，亦须先得两党同意。