政治介入亚洲杯‧组委会主席遭限入境 实际上，阿联酋方面已为沙乌德办理好入境签证，不过他在日前准备从阿曼转机飞赴阿联酋首都阿布扎比时，却被告知没有入境签证号。

（阿联酋5日讯）本届亚洲杯足球赛将在周六迎来揭幕战，不过日前却发生一件令人遗憾的事情，那就是身为亚洲杯赛事组委会主席兼亚洲足协副会长的沙乌德竟然被阿联酋方面限制入境。“足球无关政治”这一句名言一直以来都是国际足联所倡导的，但在本届亚洲杯展开前夕发生限制入境的问题引发了外界不小的争议。

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沙乌德被禁止入境，是因阿联酋曾以“卡塔尔支持恐怖和破坏地区安全”为由，宣布与卡塔尔断交，但把足球和政治搅在一起的做法引发了很大的争议，尤其本届亚洲杯还倡导“同一个亚洲，同一个目标”的口号。

疑与竞选亚洲足协会长有关

实际上，阿联酋方面已为沙乌德办理好入境签证，不过他在日前准备从阿曼转机飞赴阿联酋首都阿布扎比时，却被告知没有入境签证号。

据了解，这样的刁难或许还存在其它层面的原因，毕竟亚洲足协的选举即将到来，作为副会长的沙乌德已明确表示会竞选会长，而阿联酋的卡尔凡也是竞选人之一。

不管怎样，最终在经过多方的交涉后，沙乌德还是得以顺利入境，将如期参加开幕仪式。