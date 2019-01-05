日本丰洲市场黑鲔鱼竞标1292万创纪录 竞标的巨大鲔鱼重达278公斤，喊到3亿3660万日圆的高价，为筑地迁址前于2013年创下1亿5540万日圆纪录的两倍多。法新社报导，这尾黑鲔鱼是在日本北海岸捕到的。

日本筑地市场2018年10月迁址丰洲市场后，首度举办新年黑鲔鱼竞标，竞标的巨大鲔鱼重达278公斤，拍出3亿3660万日圆高价，是筑地迁址前于2013年创下1亿5540万日圆纪录的两倍多。（图：法新社）

（日本．东京5日综合外电报导）日本东京丰洲市场今天黑鲔鱼竞标，拍出3亿3360万日圆（约1292万令吉）新高纪录。这是世界知名的筑地市场去年10月熄灯迁址此地后，丰洲市场首度举办新年黑鲔鱼竞标。

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竞标的巨大鲔鱼重达278公斤，喊到3亿3660万日圆的高价，为筑地迁址前于2013年创下1亿5540万日圆纪录的两倍多。法新社报导，这尾黑鲔鱼是在日本北海岸捕到的。

得标者是自封“鲔鱼王”的寿司企业家木村清，他在拍卖后表示：“我买到一尾好鲔鱼。”他也表示，这个价格比原先想的还要高。

筑地市场曾是世界最大的鱼市场，也是热门旅游景点，附近围绕着餐厅和商家，但在去年熄灯，10月东移到曾是东京瓦斯公司用地的丰洲市场。

筑地在1935年开幕，以每天清晨鲔鱼拍卖闻名，鱼货来自世界各地，从米其林星级寿司主厨到一般杂货店，人人都会到此买海鲜。

特别是在新年的首场拍卖会上，批发商和寿司大亨会为最大最好的鱼以天价成交。

（中央社）

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