NBA‧诺维茨基10次出手零中‧绿衫军轻取独行侠 波士顿塞尔蒂人轻松赢球，以114比93大胜达拉斯独行侠捍卫主场，达拉斯传奇球星诺维茨基手感极其欠佳，10次出手无一命中。

在此之前，诺维茨基最多的一次没运动战进球是5投0中(1999年)，英雄迟暮莫过于此。图示波士顿球迷欢呼鼓励他。（图：美联社）

（美国‧纽约5日讯）波士顿塞尔蒂人轻松赢球，以114比93大胜达拉斯独行侠捍卫主场，达拉斯传奇球星诺维茨基手感极其欠佳，10次出手无一命中。

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对手球迷给诺维茨基打气

40岁的诺维茨基前半段时间5投0中，在最后时刻双方换上替补阵容时再次被换上场，此刻波士顿TD花园的球迷已经开始为他欢呼，而独行侠也开始有默契地给他做球，诺维茨基接球就是干拔出手，但一次次弹框而出。

面对对方替补后卫沃纳梅克，诺维茨基再次秀出“金鸡独立”，然而这球依然偏出引起了全场球迷的惋惜；接下来独行侠中锋鲍威尔双手暴力灌篮却让全场一阵狂嘘，球迷其实只想看诺维茨基投篮，至少要进1球。

最后1.1秒，诺维茨基在前场再次得到出手机会，但其压哨出手仍然偏出，最终数据单是10投0中0分，投丢这个球让他非常遗憾，他用手摀脸满是可惜。

布登霍尔泽率公鹿踢走前东家

另一方面，4连胜的公鹿主场面对老鹰，这也是公鹿主帅布登霍尔泽本赛季首次面对旧主。在其带领下，公鹿在首节就建立了29分优势，此后他们一直保持领先，最终以144比112大胜送给老鹰3连败。

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有趣的是，老鹰控卫林书豪在第2节连突带投得到6分，他半场唯一一次运动战得分来自于半场结束前1分18秒，当时球馆大灯突然关闭，书豪的突破却没停止，他凭夜色的“掩护”强行杀入公鹿内线上篮。

溜马加时杀退公牛

溜马凭奥拉迪波的1.2秒三分准绝杀，在首节一度落后15分下完成逆转，最终在客场通过加时赛以119比116击败公牛，收获6连胜。奥拉迪波拿到36分7篮板4助攻和3抄截。

公牛则遭遇3连败，拉文拿到31分5篮板，他最后时刻的逼平三分超时无效。

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雷霆客战拓荒者凭维斯布鲁克和保罗乔治联手砍下68分，以111比109击败对手取得3连胜。