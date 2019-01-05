西甲‧公牛大战马体会‧巴塞皇马盼得利 现分居联赛2、3名的马德里体育会与主队塞维利亚将上演强强对决，领头羊巴塞罗那和第4名的皇家马德里将放眼从中得利。

在联赛遭遇强敌，加上队内又面临人员流失的危机，马体会内忧外患的情况让主帅西蒙奥内很是头疼。（图：法新社）

（西班牙‧塞维利亚4日讯）西甲第18轮周日联赛4强将同日出阵，当中现分居联赛2、3名的马德里体育会与主队塞维利亚将上演强强对决，领头羊巴塞罗那和第4名的皇家马德里将放眼从中得利。

广告

在本赛季，西甲两大豪门巴塞与皇马在联赛皆状态不佳，前者虽以37分成功拿下冬季冠军，但目前仅分别领先老二马体会和老三塞维利亚3及5分。而皇马在经历换帅后表现有所提升，但周中补赛却遭比拉里尔逼平，现以30分屈居第4名。

两虎相争必有伤

周末，塞维利亚将主场与马体会上演第2名争夺战，两虎相争、必有一伤，甚至可能两败俱伤，因此巴塞迎来扩大领先优势的良机，皇马则有望登上第3名。

塞维利亚在2018年的最后一场联赛战平雷加利斯，近4轮就平了3场，导致第2名的位置遭马体会夺走。而在周末，他们迎来从马体会手中夺回老二身份的机会，而马体会则盼望能取胜继续紧追巴塞。

巴塞提防加泰爆冷

巴塞在新一年第一场联赛的对手是加泰，后者在近5轮保持不败，或许能在主场创造惊喜，因此马体会若成功取胜，甚至有机会追平自己与巴塞的积分。

广告

不过，马体会如今面临主力流失的危机，22岁法国后卫赫南德兹遭德甲豪门拜仁慕尼黑以高薪挖角已无可避免，3名老将菲力普路易斯、胡安弗兰和戈丁与球会的续约又陷入僵局，或许将在赛季结束后离队，这让马体会陷入内忧外患的局面。

马体会内忧外患压力重重

况且，塞维利亚主场各战线10连胜，当中打进26球且6场零封，马体会近8个客场则2胜5平1负，周末恐怕难以全身而退。

此外，马体会锋霸迭戈科斯塔将因蹠骨手术需至少休养至2月初，马体会实在面临太多的问题，主帅西蒙奥内绝对是压力山大。

广告

巴塞在去年12月份的4场联赛凭借梅西贡献6射4传，全部收获胜利，且他们在这4场比赛未丢1球。因此，加泰虽然是硬骨头，但梅西若能在新一年延续火热，加上巴塞继续保持稳固的防守，拿下胜利基本不成问题。

皇马本轮则将主场对垒遭遇4连败的皇家索赛德，只要表现稳定，3分基本是囊中物。而在本轮后，西甲前4的位置究竟会出现怎么样的变动，备受关注。