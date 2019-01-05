足球短讯‧米兰冬季第1签 AC米兰通过官网宣布签下21岁的巴西中场帕奎塔，成为球队冬季转会的第一笔引援。

司职进攻型中场的帕奎塔有“新卡卡”的美誉，出道于弗拉门戈青训。（图：法新社）

AC米兰通过官网宣布签下21岁的巴西中场帕奎塔，成为球队冬季转会的第一笔引援。根据之前的消息，其转会费达到3500万欧元。

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司职进攻型中场的帕奎塔有“新卡卡”的美誉，出道于弗拉门戈青训，2016年开始代表一线队出场，迄今代表球队出场95次打进18球。去年，他还入选了巴西参加俄罗斯世界杯的后备名单，8月在对阵美国和萨尔瓦多的比赛中都得到出场机会。

由于母亲有葡萄牙血统，帕奎塔也有葡萄牙国籍，因此无需占用米兰的非欧名额，双方签约到2023年夏天。

哈德租来水晶宫弃将

英超垫底球队哈德斯菲尔德从水晶宫租借来边锋潘切昂，双方合约直到赛季结束。潘切昂这一季在水晶宫争取不了上场时间，仅仅5次在英超替补上阵，3次在联赛杯首发。然而，哈德斯菲尔德主帅瓦格纳支持他，他认为32岁的潘切昂多才多艺，故将他借来，希望潘切昂能够帮助球队保级成功。

热刺激活比利时国脚合同条款

托登罕热刺宣布激活比利时国脚奥德威尔德合同中的延长条款，与其续约至2020年夏天。

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奥德威尔德此前拒绝了热刺开出的长约。被激活延长条款后，其合同中包含强制解约条款。如果其他球队在2019年夏季转会期向奥德威尔德开出2500万英镑的报价，那么热刺必须放人。

现年29岁的奥德威尔德在2015年夏天从西甲马德里体育会转会热刺，至今已代表球队出场135次，一直是球队的后防中坚。此前有报道称，曼联等多家豪门都对他感兴趣。