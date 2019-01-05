亚洲杯‧4年人事已非‧澳洲低姿态出击 ）退休的退休、受伤的受伤，卫冕冠军“袋鼠国”澳洲在比赛开始前就自损一臂，但凭借他们在亚洲鹤立鸡群的身体对抗及冲击力，还是受看好能在小组赛首仗击败约旦。

卫冕冠军澳洲在小组赛首仗对垒实力比自己弱的约旦，取得开门红应不成问题，图为澳洲队在进行训练。（图：法新社）

（阿联酋5日讯）退休的退休、受伤的受伤，卫冕冠军“袋鼠国”澳洲在比赛开始前就自损一臂，但凭借他们在亚洲鹤立鸡群的身体对抗及冲击力，还是受看好能在小组赛首仗击败约旦。

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澳洲要在本届赛会卫冕冠军面临极大的挑战，首先是他们受到伊朗、韩国、日本和沙地阿拉伯夹击，其次是卡希尔和杰迪纳克两名领袖退役、加上穆伊、博伊尔和阿尔扎尼等主力又因伤缺阵。

首战料可拿下约旦

在实力大削减之下，澳洲在本届赛会的卫冕前景不受看好，但要在明日B组首仗战胜实力比自己弱的约旦，还是没有太大的问题。

澳洲在新帅阿诺德的带领下，在过去4仗3胜1平保持不败，而这4场友谊赛的对手皆是亚洲球队，练兵意图明显。不管怎样，澳洲展示了他们在亚洲范围的优势地位，收获了不少信心。

约旦最近的成绩比较糟糕，过去10仗3胜4平4负，经历了连续4场不胜，球队整体实力在亚洲顶多是二流。而且，他们场均进球还不到1个，威胁不了澳洲的防线。

另外，约旦虽然只丢了12球，但却是场场丢球，显然防守方面做得不够到位。基本上，约旦有多场比赛都是在没有进球下败阵，整体实力非常平庸，毫无亮点可言。

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泰国印度料势均力敌

澳洲在亚洲是排名第2的球队、世界排名方面则是第49，而约旦则是亚洲第19名，世界排名则在100名以外，排在第109，两队之间存在明显的差距。

B组的另一场比赛是叙利亚对巴勒斯坦，以整体实力来看，叙利亚高出一些，应把握机会拿下胜利。

而在A组，泰国将对垒印度，两队实力相近，预计将展开一场激战。