北马区羽球学院‧羽总期待槟城落实 大马羽总会长拿督斯里诺萨欲建立4个区域羽球学院的愿景又再跨前一大步，北马区羽球学院有望在槟城落实。

（吉隆坡5日讯）大马羽总会长拿督斯里诺萨欲建立4个区域羽球学院的愿景又再跨前一大步，北马区羽球学院有望在槟城落实。

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诺萨昨日拜会槟城州首席部长曹观友和槟州青年与体育行政议员孙意志。

诺萨在2017年4月走马上任后，就立下宏愿要在西马设立北区、南区、东区和东马区等4个区域羽球学院，以辅佐武吉加拉的大马羽球学院，为大马羽队输送人才。

在昨晚，诺萨率领大马羽总领导层拜会槟城州政府，提呈在槟城设立羽球区域羽球学院的计划。

也是大马奥理会会长的诺萨表示，他在去年就与槟城首席部长商量过这个计划，今次是提呈更详细的计划书，以便能够落实在槟城建立区域羽球学院。

助国家栽培更多球员

他说，他相信槟城州政府心目中已有一块合适的土地供建立这区域羽球学院，届时肯定可以栽培更多羽球人才。

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“目前，主要是实行中央制，就是各州输送有潜能的新人到大马羽球学院接受有系统的训练。”

他表示，他希望能够尽快落实这4个区域羽球学院的宏愿，为大马羽坛栽培更多球员。