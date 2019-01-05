无缘新年首冠‧佐科剑指澳网 30岁的阿古特说：“我会一直记住这场比赛。我不可能比现在这一刻更高兴了。”

世界排名第1的佐科维治在卡塔尔半决赛落败后，在出席新闻发布会时强调，这场新年的第一场失利，不会打击他在本月中澳网争冠的信心。（图：法新社）

（卡塔尔‧多哈5日讯）塞尔维亚天王佐科维治昨日在卡塔尔网球公开赛半决赛中，意外以6比3、6比7（6比8）、4比6输给世界排名第24的西班牙选手阿古特，无缘决赛。

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在这场长达两个半小时的激烈争夺中，佐科维治遭遇了新赛季的首场失利。佐科维治在赛后的新闻发布会上失望地说：“发生了甚么事？我输掉了比赛，仅此而已。”

在第3盘的第2局比赛中，阿古特成功破发。比赛尾声时，阿古特抓住了自己的第一个赛点，拿下了全场比赛的胜利。

阿古特毕生难忘的一战

30岁的阿古特说：“我会一直记住这场比赛。我不可能比现在这一刻更高兴了。”

这是阿古特在自己的职业生涯中第2次战胜佐科维治，而这两次胜利都是在半决赛中发生的，上一次是在2016年的上海大师赛。

阿古特说，这次的胜利比上一次感觉更棒。

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“我觉得今天这场比赛更好，从网球的角度而言水准更高。我们都打得不错，比分也咬得很紧，这是一场真正精彩的比赛。”

在5日的决赛中，阿古特将迎战捷克的伯蒂奇。

佐科欲在澳网争冠6届澳网冠军佐科维治在赛后表示，在卡塔尔公开赛半决赛中失利，并不会打击他在澳网争冠的信心。

佐科维治上一次称霸澳网是在2016年，当时他打败英国的穆雷夺冠。

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不过，在去年休养半年伤愈复出后，佐科维治打进第4圈，最终输给韩国的郑泫。