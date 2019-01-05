教练总监投信任票‧王耀新张御宇要用表现回报
教练总监投信任票‧王耀新张御宇要用表现回报
（吉隆坡5日讯）王耀新与张御宇要以成绩回报教练总监黄综翰的信任。
在里约奥运会男双亚军吴蔚昇与陈蔚强退出国家队后，谢定峰与苏伟译升格成为第一男双，而王耀新与张御宇也顺势成为第二男双。
虽然“升职”了，但王耀新与张御宇得承担更多的责任，面临更大的挑战，而黄综翰相信两人有能力跨越一切难关。
而且，在吴蔚昇与陈蔚强决定退出国家队之前，王耀新与张御宇已被大马羽总列入争夺2020年东京奥运会资格的名单之中，这也显示他们获得了信任。
如今，在获得黄综翰的激励后，王耀新与张御宇动力大增，这对去年成绩不佳的他们来说尤其重要。
在去年的最后6个赛事，王耀新与张御宇全部早早出局，世界排名也因此下滑10位，从第19名降至第29名，也从国家第2双打滑落至第3。
力争东京奥运资格
但是，在成绩不佳的情况下仍能获得黄综翰的信任，王耀新与张御宇感到庆幸，御宇说：“我们真的很感激他还信任我们，毕竟我们在去年的成绩不是说很差，但也没有很好。我们也很高兴综翰一直在观察我们的进展，也给予我们一个明确的前进方向。”
“现在，我们更多的与教练和综翰进行沟通，以看看我们在哪一方面需要获得更多的提升和进步。而随着奥运资格赛季将展开（5月），我们希望能在那个时候取得突破，争取更好的成绩回报综翰对我们的信任。”
黄综翰在谈到王耀新与张御宇时表示：“虽然他们的成绩有些下滑，但我仍信心他们接下来能提升。我们现在每一天都监督他们的训练，以便能加强不足之处。”
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