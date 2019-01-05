教练总监投信任票‧王耀新张御宇要用表现回报 在里约奥运会男双亚军吴蔚昇与陈蔚强退出国家队后，谢定峰与苏伟译升格成为第一男双，而王耀新与张御宇也顺势成为第二男双。

王耀新（左）与张御宇庆幸他们在去年成绩不佳的情况下仍能得到教练总监黄综翰的信任，因此他们希望在今年取得更多的突破，以回报黄综翰的信任。

（吉隆坡5日讯）王耀新与张御宇要以成绩回报教练总监黄综翰的信任。

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在里约奥运会男双亚军吴蔚昇与陈蔚强退出国家队后，谢定峰与苏伟译升格成为第一男双，而王耀新与张御宇也顺势成为第二男双。

虽然“升职”了，但王耀新与张御宇得承担更多的责任，面临更大的挑战，而黄综翰相信两人有能力跨越一切难关。

而且，在吴蔚昇与陈蔚强决定退出国家队之前，王耀新与张御宇已被大马羽总列入争夺2020年东京奥运会资格的名单之中，这也显示他们获得了信任。

如今，在获得黄综翰的激励后，王耀新与张御宇动力大增，这对去年成绩不佳的他们来说尤其重要。

在去年的最后6个赛事，王耀新与张御宇全部早早出局，世界排名也因此下滑10位，从第19名降至第29名，也从国家第2双打滑落至第3。

力争东京奥运资格

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但是，在成绩不佳的情况下仍能获得黄综翰的信任，王耀新与张御宇感到庆幸，御宇说：“我们真的很感激他还信任我们，毕竟我们在去年的成绩不是说很差，但也没有很好。我们也很高兴综翰一直在观察我们的进展，也给予我们一个明确的前进方向。”

“现在，我们更多的与教练和综翰进行沟通，以看看我们在哪一方面需要获得更多的提升和进步。而随着奥运资格赛季将展开（5月），我们希望能在那个时候取得突破，争取更好的成绩回报综翰对我们的信任。”

黄综翰在谈到王耀新与张御宇时表示：“虽然他们的成绩有些下滑，但我仍信心他们接下来能提升。我们现在每一天都监督他们的训练，以便能加强不足之处。”