昔日热舞影片被挖出丑化‧寇蒂兹人气反更高涨

(美国‧华盛顿5日讯)美国史上最年轻的联邦众议员寇蒂兹昔日热舞影片被人挖出,以试图打击她出身蓝领的形象,结果事与愿违,看过的网民反给予大力赞扬,寇蒂兹自己也在推特上传她在众议院办公室外跳舞的短片反呛。

一个右翼推特帐号“AnonymousQ1776”2日贴出寇蒂兹在建筑物顶楼热舞的影片,指是寇蒂兹读高中时拍下的。推文称“这是美国最心爱的共产党万事通,表现得像个搞不清楚状况的傻子,就如同她本人。”

网民赞可爱人气再高涨

寇蒂兹在短片中光著脚在屋顶上扭腰摆臀热舞,贴出影片者存心要她出糗,说她“像个傻子”,未料引起反效果,许多网民大赞她可爱、值得表扬、有趣或看起来很快乐,再度大幅提升寇蒂兹本来就已高涨的人气。

寇蒂兹4日在推特上传自己在办公室外跳舞的影片,同时还写道,“我听说老大党(GOP,即共和党暱称)认为女人跳舞丢人现眼,等著看他们发现女国会议员也会跳舞了”。

29岁的寇蒂兹去年11月当选纽约州联邦众议员后就成为保守派和极右派团体的箭靶,在社群媒体极尽挖苦嘲讽之能事,先是穿套装被指不符合她出身蓝领的形象,就职首日的议长投票又被其他国会同僚发出嘘声,惹得她再上推特反呛,称200位民主党国会议员投票支持佩洛西当议长,只有她被共和党国会议员发出嘘声,直呛“伙计们,你们恨我只因你们不是我”。

媒体查出,寇蒂兹热舞短片剪辑自一段8年前就上传到YouTube的较长影片,当时她仍就读于波士顿大学,拍摄地点就在校区内。

I hear the GOP thinks women dancing are scandalous.



Wait till they find out Congresswomen dance too!

Have a great weekend everyone :) pic.twitter.com/9y6ALOw4F6