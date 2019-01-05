特朗普有信心与北京达协议‧“贸易战将拉下帷幕” 美国总统特朗普周五表示，他有信心华府与北京终能达成协议，让纷扰数月及导致全球金融市场大乱的贸易战拉下帷幕。

（美国‧华盛顿5日讯）美国总统特朗普周五表示，他有信心华府与北京终能达成协议，让纷扰数月及导致全球金融市场大乱的贸易战拉下帷幕。

广告

特朗普在白宫向记者表示，与中国就贸易争议的谈判进展相当顺利。“我认为我们会与中国达成协议。”

他告诉记者，基于中国经济放缓，“我真的认为他们有意愿达致协议”，他相信中国“希望达成协议”。

中美双方已定于下周一至周二（7至8日），在北京进行经贸磋商。

特朗普说，他与中国国家主席习近平一直有积极参与对话。

“我们与中方在进行大规模的贸易谈判。习近平主席非常积极地参与其中，而我亦然。”

特朗普重申，美国“已从中国和其他国家征收了数十亿美元的关税”，尽管进口关税加重了美国商家和消费者的负担。

广告

吁苹果把生产线搬回美国

与此同时，特朗普周五呼吁苹果公司将iPhone生产线搬回美国，他又指，iPhone在中国组装，令其成为苹果的最大受益者。

他说，“我告诉（苹果总裁）库克，你是我非常喜爱的朋友，让你的产品在美国制造吧！在美国建立那些又大又美、延绵数公里的工厂。”

而美国白宫经济顾问库德洛指出，苹果公司的技术可能已被中国盗窃，呼吁苹果等美国企业高层，应该协助总统特朗普政府推动对中国的贸易议程。

广告

库德洛接受当地传媒专访时表示，不想过度猜测，但苹果公司的技术已被中国盗窃，但不清楚具体的内容。

苹果目前未对这则消息发表评论。