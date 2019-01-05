英国青少年壁球公开赛‧7人打进半决赛‧大马生力军厉害了 2019年英国青少年壁球公开赛在伯明翰举行，大马多达7名球员打进半决赛，成绩亮眼！

大马共有7名选手打进目前在伯明翰举行的英国青少年壁球公开赛半决赛，包括来自马六甲的萧昱贤，他是拿下19岁以下级别的男单半决赛资格。（英国青少年壁球公开赛官网照片）

（英国‧伯明翰5日讯）2019年英国青少年壁球公开赛在伯明翰举行，大马多达7名球员打进半决赛，成绩亮眼！

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这项赛事共有750名来自50个国家的选手参与角逐，大马共7名选手打进各分龄级别赛事的半决赛，仅次于共20人打进半决赛的壁球王国埃及。东道主英国则有5名选手晋级半决赛。

哈里特造最大惊喜

大马队的最大惊喜是联合5/8种子的哈里特．丹尼尔在男子13岁以下级别复赛，爆冷以11比4、11比5、11比6打败赛会头号种子塔哈．依布拉欣。这位12岁的小球员将在半决赛对阵印度的联合3/4种子尤夫拉茨。

而大马有很大机会在11岁以下级别拿到男女单冠军，因为在男单赛，大马的头号种子M.尼奇列斯瓦以及王杰登（译音），双双打进半决赛。

至于女单赛，大马的头号种子微妮直落3局轻取埃及的勒玛斯，半决赛对阵另一埃及选手莎哈德。

15岁以下级别，C阿米山拉兹也成功杀入半决赛，14岁的他昨日在复赛中以11比5、11比5、11比8擒下印度的斯里雅斯晋级，而在16强赛中则以11比8、11比3、11比2击败英格兰的兰谢。列联合5/8种子阿米山拉兹迄今在本届赛会中只丢失1局，状态不俗，他在周六在半决赛中迎来巴基斯坦的诺查曼。

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阿米山拉兹在踏上伯明翰青少年公开赛之前，就已在去年横扫香港青少年公开赛（15岁以下）、CIMB总决赛（17岁以下）和吉隆坡青少年公开赛（15岁以下）三站冠军。

艾拉向卫冕路挺进

15岁以下级别的女单卫冕冠军艾拉，则在复赛经苦战以8比11、11比3、11比6、13比11力克哈雅，接下来半决赛硬碰东道主的多丽马烈。

来自马六甲的萧昱贤是最后一位拿到半决赛资格的大马选手，他在19岁以下级别的男单复赛，以直落3局轻取捷克的沃尔，今日将与英国的尼克沃尔争夺一席决赛权。