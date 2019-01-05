紫盟羽球联赛‧13比7轻取地不佬市‧甲洞伺机争前二 甲洞不放过力争前二的机会，昨日以13比7打败地不佬市，累积65分排名第4。

宋濬洋周五晚在紫盟羽联中以3比1打败杨升宙，协助甲洞以13比7击败地不佬市。

（雪兰莪‧赛城5日讯）2018/19紫盟羽联首轮即将在明日结束，甲洞不放过力争前二的机会，昨日以13比7打败地不佬市，累积65分排名第4。

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甲洞昨晚啡男单林志咏、男双卢敬尧与杨博翰、混双谢宜茜与阿兹林和第1男单宋濬洋得分。

地不佬市只有靠徐蔚以3比1打败甲洞香港外援杨芯宜。

林志咏以11比4、11比8、4比11、8比11、11比4力擒叶炳宏，先声夺人，但杨芯宜以11比6、6比11、3比11、7比11输给徐蔚，甲洞以4比5落后。

4队有机会争前二

不过在接下来的比赛中，卢敬尧与杨博翰以11比7、11比8、11比6轻取钟翰霖与谭进希，谢宜茜与阿兹林也以9比11、11比2、11比9、11比10险胜刘航益与陈康乐，宋濬洋在最后一场男单以5比11、11比9、11比9、11比6拿下杨升宙，协助甲洞以13比7反败为胜。

目前，所有8队经过首轮的6轮比赛，前二竞争已明朗化，蒲种联军以71分居首，八打灵得70分排第2，安邦再也和甲洞各以66分和65分排第3和第4，这4队都有机会争取前二直通决赛圈。

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八打灵意外告负错失前2主动权

八打灵昨日以10比12输给沙登，导致前二竞争更激烈，蒲种联军和八打灵明日对抗上演龙争虎斗，安邦再也今日对弱旅沙登必争大胜，甲洞明日则对香妃城。

根据规则，只有头两名球队能够直接进入本月24至27日在云顶云星剧场举行的决赛圈，其他队则需力争第3至第6以晋级决赛圈。