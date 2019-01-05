S.H.E团名还能用吗？ Ella：目前有点卡关 S.H.E约满离开17年老东家华研，3人经纪约各自独立，但S.H.E名称商标权及歌曲版权还在华研手上，他们派出Selina前夫张承中（阿中）和华研协商，不料谈判破局，Ella4日担任寒冬助老公益大使，坦言续约过程没有想像中顺利，“合约内容文字复杂，有一些困难，但不能讲，不然我就太不上道。”

Ella出席关怀老人公益活动，被问到会不会担心Selina、Hebe以后独居？她笑说：“以她们财力，应该是可以住把自己照顾得很好的养老院吧！”

（台湾．台北5日讯）S.H.E约满离开17年老东家华研，3人经纪约各自独立，但S.H.E名称商标权及歌曲版权还在华研手上，他们派出Selina前夫张承中（阿中）和华研协商，不料谈判破局，Ella4日担任寒冬助老公益大使，坦言续约过程没有想像中顺利，“合约内容文字复杂，有一些困难，但不能讲，不然我就太不上道。”

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找阿中协商Ella被问到S.H.E合体话题，面有难色坦言“现在确实细节上面有点卡关，我们把复杂的文字交给专业的人，所以找最熟的律师张承中。”问到Selina还跟前夫阿中常来往吗？Ella说：“他们就保持友好关系，但没事不会一直约那样。”

S.H.E3姝虽自立门户，但团体合约仍希望和华研有合作，Ella表示，“毕竟华研是最了解我们的人，也是我们开始的地方。”至于S.H.E团名能不能继续使用，Ella则语带保留，“我不清楚能不能继续用，但3人对于发展是有共识的，希望有3个人的作品，但现在遇到卡住的问题，我们在努力沟通和达成一个共识，大家还是乐观一点。”Ella提到，未来重心将放在戏剧表演上，过完农历年将开拍新片《超级玛莉》。

之前传她怀孕，她大笑否认说：“传消息那天我还在bleeding咧！（意指还有月经）。”她说跟老公短期内不会马上再生第2胎，语带暧昧笑说：“但也没结扎，是内心结扎，我们憋得住的。”