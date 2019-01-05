全球退休天堂排名·巴拿马居冠大马第5 国际生活（International Living）根据17个评比项目来评选最适合退休国家，包括房地产价格、买卖与投资、租房成本、退休特别福利、生活成本、综合项目、娱乐与设施、医疗保健、退休的基础设施、气候、签证与住宿、保健生活等。

（图：123RF）

（美国．纽约5日讯）美国“国际生活”杂志公布年度25个最适宜退休安养晚年国家，巴拿马以88.9挤下哥斯大黎加夺冠，马来西亚则排名第5，持续蝉联亚洲冠军宝座。

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国际生活（International Living）根据17个评比项目来评选最适合退休国家，包括房地产价格、买卖与投资、租房成本、退休特别福利、生活费、综合项目、娱乐与设施、医疗保健、退休的基础设施、气候、签证与住宿、保健生活等。

根据国际生活评比，巴拿马以阳光、温暖气候及友善，成为了2019最适合退休生活国家的冠军。同时，虽然巴拿马的通用货币为美元，但税务低廉，英语通用，再加上签证与住宿、财务工具与折扣都获得满分评价，使巴拿马成为2019年退休天堂的榜首。

槟列大马最宜居城市

至于哥斯大黎加则以87.8居次。该国的热带气候吸引许多游客，加上生活费低、医药费合理，物价不高，加上有许多大自然美景，因此成为亚军。

马来西亚则因为超值租金、低生活费及可负担的医疗费，而获评选为最佳退休国家第5名。另外，槟城的丰富文化艺术、历史以及大自然景色，也被特别推荐为马来西亚最适宜居住的城市。

其他排名方面，墨西哥以87.4排名第3，厄瓜多以87排名第4。第6及第10按序分别为哥伦比亚、葡萄牙、秘鲁、泰国及西班牙。其他排名方面，法国第11、意大利第12、爱尔兰第18。