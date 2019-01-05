包括总理默克尔‧德官员个资外泄 德国政界发生严重骇客攻击案，除了极右派另类选择党（AfD）之外，所有政党几乎无一幸免，德国总理梅克尔、总统施泰因迈尔等数以百计政客、名人及记者的个人资料遭骇客网上公开。

（德国‧柏林5日讯）德国政界发生严重骇客攻击案，除了极右派另类选择党（AfD）之外，所有政党几乎无一幸免，德国总理梅克尔、总统施泰因迈尔等数以百计政客、名人及记者的个人资料遭骇客网上公开。

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这些资料包含住址、手机号码、邮件、帐单及身份文件幅本，起初通过推特于12月发布，至本周更加速传播。目前不清楚官员们是否成为骇客目标，抑或是内鬼泄露资料的受害者，其中部份资料可追溯到至少2017年。

被骇客盗取的资料在一个名称为“_0rbit”的推特帐号陆续公布，该自称“G0d”的帐户于2017年中开设，据称拥有1万8000多名追随者，但如今已被推特暂时关闭。它自称总部设在汉堡。

舆论怀疑事件涉及极右或俄罗斯。

默克尔的女副发言人菲茨发声明说，“政府严正看待此事。”

司法部长巴利亦发声明表示，“无论是谁在背后操纵，均在意图破坏我国的民主信念和制度。”

约1000人受影响

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菲茨说，约1000人受此事影响，包括联邦下议院及欧洲议会议员，还有区域和地方议会成员。多位名人及记者的私人资料亦遭泄露，包括他们与配偶及子女的对话和语音邮件。

菲茨说，根据初步调查，“默克尔办公室并无敏感资料或数据”外泄。他说，默克尔遭外泄的资料数量“不太多”，但仍警惕部份泄露的文件及资料可能遭篡改。

左翼党国会团队领袖巴尔奇形容此事为“针对民主的一次袭击”。

《图片报》说，尚不了解资料窃盗的行动始于何时，但指称此举持续至去年10月底。

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资料源自社媒“云端”

内政部发言人则表示，目前不清楚数据转储的幕后黑手是谁，而有关资料源自社交媒体和私人“云端”数据。

来自默克尔的基督民主联盟的议员森斯伯克则归咎于右翼极端分子。

他告诉《商业日报》，“我假设这是由亲近AfD人士发动的一次骇客攻击。”