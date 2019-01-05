英足总杯‧曼市浴火重生‧罗瑟勒姆担心了 上轮英超迎来一场天王山之战，卫冕冠军曼市击败领头羊利物浦过后，将与红军的分差缩小为4分，争冠还有戏。

马赫雷斯将领衔曼市替补球员，出征主战英冠罗瑟勒姆的英足总杯第3圈赛事。（图：法新社）

（英国‧伦敦5日讯）主场2比1力克利物浦、英超争冠悬念重燃希望之后，浴火重生的曼市转战英足总杯第3圈迎战英冠球队罗瑟勒姆。

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上轮英超迎来一场天王山之战，卫冕冠军曼市击败领头羊利物浦过后，将与红军的分差缩小为4分，争冠还有戏。

休息仅仅3天，曼市又要出征足总杯，可以预见的是瓜迪奥拉将会让拉波特、费尔南蒂尼奥、贝尔纳多席尔瓦等人继续喘息，同时让替补与小将得到上场机会。

曼市魔鬼赛程未结束

曼市阵容深度羡煞旁人，不会因为瓜迪奥拉轮换阵容而变弱，马赫雷斯、京多安、门迪等人亦是首发级别的球员，所以英冠对手要想爆冷的可能性小，况且还是在曼市主场。

英超圣诞快车赛程告一段落，但曼市的魔鬼赛程还没结束，还有两场杯赛等待他们；踢完这场足总杯，曼市还要参加联赛杯，幸亏对手是来自英甲的伯顿。随后回到主要战线英超，曼市对阵的是遇强越强的“狼队”沃尔弗罕普敦，这场联赛的重要性不亚于对垒利物浦。

罗瑟勒姆则在英冠24队中排名第21，战绩5胜10和11负，实力状态一般。双方上一次交手还要追潮至2001/02赛季，曼市当时还在英冠联赛，对罗瑟勒姆1胜1和。

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莱斯特追击纽波特

另一方面，前英超冠军莱斯特将作客乙级球会纽波特，刚绝杀埃弗顿的瓦尔迪应该不会首发上阵，毕竟纽波特在英乙24队中仅仅排名第12，杀鸡焉用牛刀。

英超降级热门之一福尔罕则在主场对阵乙级球会奥德汉姆，他们可能会放弃足总杯这条战线，从而把专注力放在联赛与伯恩利的交手上，保级还是重中之重。

英超中上游球队沃特福德将作客丙级球会沃金，这是一场英足坛第1级别与第5级别的交锋，如果沃特福德不能完胜的话必定沦为笑柄。