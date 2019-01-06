本土微澜：《风吹草动》：金田一少年事件之海南鸡饭 有人聊到他去吃的那家鸡饭，鸡腿越来越少。本来吃鸡饭叫鸡腿就已经比较贵，却发现他的鸡腿好像还会变短。有一次他终于忍不住，把切好的鸡腿拼起来看看，果然发现中间少了一段！我就说：“这不是金田一少年事件簿里面的分尸案吗？！”

■文/张草

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有人聊到他去吃的那家鸡饭，鸡腿越来越少。本来吃鸡饭叫鸡腿就已经比较贵，却发现他的鸡腿好像还会变短。有一次他终于忍不住，把切好的鸡腿拼起来看看，果然发现中间少了一段！我就说：“这不是金田一少年事件簿里面的分尸案吗？！”

日本漫画《金田一少年之事件簿》在“异人馆村杀人事件”那篇里面发现七具尸体，结果最后发现死者其实只有六个，凶手把六具尸体分尸之后，重新拼凑成七具，其中一具当然就少了头颅，凶手用这个手法让人以为他本身也是受害者之一。 不过其实这点子是抄自岛田庄司的小说《占星术杀人事件》。

跟饮食业的人聊聊天，才知道猜测是真的！有的业者切鸡腿的时候，把一小块拿走，之后还可以拼凑出多一只鸡腿！这样就可以多赚一碟饭的钱了！

可是顾客一旦发现这种状况，就永远不想再光顾这家店了，因为感情受伤了。怪不得有些餐厅可以30年不倒，有些我们只要去吃过一次，就知道三个月后他不会再存在了。

同样的事情发生在幼儿园，学校发的运动裤，不知为什么总是很窄，小女孩已经很瘦了，居然连XL的体育裤都很紧，扎到她肚子痛，那么其他胖胖的小孩怎么办？

我们只好把体育裤拿去找裁缝修改，一谈之下，才知道厂商为了省材料，把扎在腰部的弹性带减少，每条裤子少一点，又可以做多一条裤子啦。这些省材料的行为让小孩从幼儿园开始就穿著马甲去上课，不知伤了多少学童的内脏。

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当然这也可能是校方跟厂商压价的结果，东西要便宜，羊毛出自羊身上，我们父母还要发挥金田一精神，才能了解孩子为何每到上体育那天就会肚子痛。

某次到台湾，去袜子专门店，听到老板问厂商，为什么货不对版？

厂商说：“你跟我要的是12块的袜子啊，我就给12块的品质啊。”

老板说：“啊我跟你要的是14块的，只是跟你杀价到12块啊。”

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“这样就是给你12块的袜子。我的袜子从大陆来的，2块就有差。”

“那14块跟12块只差一点点啊，有什么差别呢？”

“有啊，他们就缝少两针。”一切谜底都解开了。

至少他不是奸商。