防“硬脱欧”造成交通混乱‧英明日英法隧道演习 运输部会在英法海底隧道出入口所在的多佛尔港安排150辆货车，模拟从肯特郡曼斯顿机场前往多佛尔港出现车龙会否造成大塞车，为突发情况做准备。

（英国‧伦敦5日讯）英国政府下周一（7日）会进行演习，模拟英国在无协议脱欧的情况下可能出现的交通混乱。

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运输部会在英法海底隧道出入口所在的多佛尔港安排150辆货车，模拟从肯特郡曼斯顿机场前往多佛尔港出现车龙会否造成大塞车，为突发情况做准备。

距离英国3月29日脱欧期限只剩下两个多月，运输部测试一旦在无协议下脱欧，运输系统能否应付大批等待通关的货车。英国运输业界担心无协议脱欧会制造额外的边境检查，令交通挤塞，车龙长达约46公里。运输部表示，英国会继续努力与欧盟达成协议，但作为负责任的政府，他们需要继续为所有可能性和突发事件做好准备。

近千警将受训派遣北爱

而《卫报》周四报道，约1000名来自英格兰和苏格兰的警员将会接受特别训练，准备派遣北爱尔兰，以应对国家一旦硬脱欧后，于当地可能出现的混乱情况。

报道引述消息指，由于英国硬脱欧风险持续增加，或导致跟爱尔兰出现硬边界，北爱尔兰警察部门（PSNI）负责人遂要求英国政府加派人手，以便有足够警力维持北爱地区秩序。

有指相关训练将在本月内展开。另外，法国总统马克龙周五致电英国首相梅伊，重申他支持去年11月25日欧盟与英国达成的脱欧协议，并指这是对各方最好的协议。