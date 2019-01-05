团圆饭一年一次不能省．酒楼新春订单达70% 马来西亚雪隆姑苏慎忠行餐饮业公会会长拿督林德来说，虽然距离农历新年还有1个月，不过酒楼过年订单率目前已臻60至70%。

（档案照）

（雪兰莪．八打灵再也5日讯）华人农历新年跫音渐近，酒楼和贩商业者已准备就绪，餐食和商品售价与去年不相上下，货源一切供应充足，只待顾客来消费。

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林德来：不设最低消费额

马来西亚雪隆姑苏慎忠行餐饮业公会会长拿督林德来说，虽然距离农历新年还有1个月，不过酒楼过年订单率目前已臻60至70%。

“今年的订单率算是不错，因为团圆饭一年才有一次，无论经济好还是不好，我们华人都会吃这一餐。”

他今日接受本报电访时指出，顾客在预订酒楼餐席时，酒楼不会设定最低消费额；若顾客要先订席位，当天才叫菜也没问题。

“我们没有要求（顾客）多少才可以订，菜单跟往年差不多，丰富或普通的菜式都有，任你选择。”

林德来透露，去年酒楼的生意中规中矩，由于不断有新的超级市场和大厦落成，市场新增不少酒楼。

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“你说怎样难做都有人做，这种现象也是蛮奇怪的。”

他说，在竞争日益激烈的情况下，酒楼今年的收工宴订单率已算不错。

“收工宴一年也是只有一次，老板和员工可以趁此机会联络感情。”

林德来坦言，酒楼营业目前仍面对很多问题，包括禁烟令和外劳课题。

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“有些顾客会习惯性抽烟，这些都需要时间适应。另外还有外劳短缺问题，以前我们有钱就可以请到外劳，现在有钱也未必可以请到。”

姚文春：年货料不起价

马来西亚贩商同业总会会长拿督姚文春受询时则说，每个店家、商家和小贩已准备好应市的年货，不过生意尚属平淡，相信会等到农历新年最后2个礼拜才会“热”起来。

“由于市场低迷，批发商和零售商都不敢乱起价，因此大多会保持与去年一样的价格。”

他指出，今年市场不会有起价的问题，不过新春市场尚未成型。

“我们还感受不到新春气氛，商家们货源充足，就等着市场来消费而已。”

他也希望国家经济能够转好，如此才能刺激市场消费。

“只要政府搞好经济，市场自然就好。”

戴光林：年货市场未活跃

吉隆坡生果批发商公会顾问戴光林坦言，很多家长现阶段都忙于应付孩子开学的开销，因此年货市场尚未活跃起来。

“现在才刚开学，民众的购物欲不是很大，相信过了2个礼拜后就会恢复购买力。”

他指出，本地市场目前只出售芦柑，价格与往年相差无几。

“今年中国芦柑大丰收，价格也跟去年差不多，4公斤包装芦柑特大粒28至30令吉，大粒装23令吉，中粒20令吉，小粒16至17令吉。”