“吐钞蛋糕”爆红‧特别订制寿星欢喜 新加坡出现钞票生日蛋糕，一按就能不停吐钞票，也能让寿星不断从里头拉出钱来，在网上爆红。

在寿宴上，寿星从蛋糕里拉出一连串钞票。（Instagram视频截图）

（新加坡5日讯）新加坡出现钞票生日蛋糕，一按就能不停吐钞票，也能让寿星不断从里头拉出钱来，在网上爆红。

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近来网上疯传这些钞票生日蛋糕的视频，其中一视频中的蛋糕表层，印有多多标志，只见寿星按下蛋糕上的按钮，就不断有钞票从蛋糕的侧方吐出。另一些视频中，寿星则能从蛋糕拉出钞票来，满心欢喜。

《新明日报》联络上这些4D钞票蛋糕的制作人高美珈（34岁）。她表示，原本帮忙打理家族的饮食业生意，但因喜欢烘焙，开始尝试做蛋糕。

“当时只是想设计一些具有新加坡特色的产品，比如以马票或多多为题材”。

于是，她专程前往台湾和韩国，寻求专业指导。经过半年筹备，她在去年5月推出了第一款“拉钱蛋糕”。

高美珈介绍，蛋糕内部有一个放塑料袋的隔层，把钞票和蛋糕隔开，顾客只要拉动蛋糕表面的机关，就可以源源不断地拉出钞票。

和拉钱蛋糕类似的“吐钱蛋糕”，则是在蛋糕内部装一个带机关的盒子，顾客按下按钮，盒子里的钞票就会吐出来。

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她透露，开业以来最高纪录是一周收到5份拉钱蛋糕订单：“蛋糕需三四个小时才能完成，白天我还要帮忙家族生意，所以有时不得不熬夜赶制。”

拉钱或吐钱的蛋糕售价为110元至200元左右（330至600令吉），也可以根据顾客的不同需求进行订制。

祝福卡取代钞票温馨

钞票数目由顾客决定，有子孙安排植入3000元（9090令吉），也有顾客不放钞票而改放祝福卡片。

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高美珈指出，这些蛋糕深受阿公阿婆的欢迎，购买蛋糕的顾客大多为年轻人用来孝敬老人。

蛋糕能拉或吐出多少钞票由顾客决定，目前数额最高的一次是3000元。

另外，有消费者要求她不放钞票，改放祝福卡片，让长辈在生日当天从蛋糕里抽出一张张儿孙亲笔写的祝福卡，也非常温馨。

除了拉钱和吐钱的蛋糕，高美珈也制作多款特殊造型的蛋糕，如麻将、金币和钞票等。