华盛顿大陪审团前露面‧里奥纳度为1MDB案供证 根据美国媒体《华盛顿邮报》报道，奥斯卡影帝里奥纳度近期已在华盛顿大陪审团面前露面，以针对1MDB丑闻的调查工作向美国司法部进行供证。

（美国‧华盛顿5日讯）一马发展公司（1MDB）弊案调查工作出现新进展，一名大牌证人秘密进行供证，他就是好莱坞巨星里奥纳度狄卡比奥（Leonardo DiCaprio）！

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根据美国媒体《华盛顿邮报》报道，奥斯卡影帝里奥纳度近期已在华盛顿大陪审团面前露面，以针对1MDB丑闻的调查工作向美国司法部进行供证。

报道指出，当局认为里奥纳度能够针对大马商人刘特佐涉嫌从1MDB基金挪用数十亿美元一事，提供有用意见。

无论如何，消息人士强调，里奥纳度并非当局的调查目标。

刘特佐因为涉及盗用及洗黑钱，去年在纽约联邦法院被提控。

《华邮》指出，大陪审团的调查工作乃秘密进行，因此不确定里奥纳度向陪审团说了甚么。媒体也不清楚当局如何在不被注意到的情况下，将这位影坛巨星带进及带出联邦法院。

美国司法部发言人及里奥纳度的代表皆拒绝为此事发言。里奥纳度的发言人此前曾表示，里奥配合调查工作，并且“全面支持所有努力，以确保在此事件伸张正义。”

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里奥纳度和1MDB的关系始于2013年的好莱坞电影《华尔街之狼》，里奥在此片担任男主角和监制身份，然而该片另一名监制正是大马前首相拿督斯里纳吉的继子里扎阿兹，后者涉嫌使用1MDB资金投资这部电影。