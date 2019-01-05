10年后又向女性下手‧“兀兰色狼”再坐牢 当年非礼12女郎的“兀兰色狼”坐牢打鞭后死性不改，10年后又向女性下手。这回，他在时尚服装店的试衣间偷拍，当场被逮个正著，昨天被判坐牢7个月10周。

（新加坡5日讯）当年非礼12女郎的“兀兰色狼”坐牢打鞭后死性不改，10年后又向女性下手。这回，他在时尚服装店的试衣间偷拍，当场被逮个正著，昨天被判坐牢7个月10周。

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《联合晚报》报道，被告陈伟祥（31岁），2009年在短短的两个多月内，在兀兰一带非礼12名女郎，被称为“兀兰色狼”，判监24个月打鞭3下。

没想他出狱后沉寂一段时间，又在去年6月与10月间犯案，分别被控一项擅闯和一项偷拍侮辱女性尊严的罪状，昨天认罪判刑。

被告当年给12名受害女郎，写了12封道歉信逐一道歉。

偷拍30女子裙底

大学生监12周

另一方面，一名大学生多次用手机偷拍一名26岁女郎的裙底，女郎气极飞脚把手机踢落行人天桥底下。警方过后在他的手机找到大量裙底视频，并查出有偷拍癖好的他偷拍30名女子的裙底视频。

被告卓成易（26岁）昨天承认44项侮辱女性尊严的控状，法官判他坐牢12周。

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被告案发时是新加坡国立大学三年级学生，他在2016年间前后44次在全岛各地偷拍，主要是地铁站，例如武吉巴督地铁站、山景地铁站、丹戎巴葛地铁站和直落亚逸地铁站等。此外，被告也在巴士转换站、行人天桥和商店等处犯案。被偷拍的女子大都身份不详。

被告是于2016年11月8日偷拍26岁女郎时被发现，过后被警方逮捕。