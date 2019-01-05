遗失案例多‧修令严惩‧补办护照罚300至1200 第二次申请补办的费用为700令吉；12岁以下，以及在外国深造的21岁以下学生为600令吉。

（图：星洲日报）

（吉隆坡5日讯）政府已在宪报上颁布，大马护照持有人申请补发遗失或损坏的护照，将被罚款300至1200令吉不等；有关指令已在1月2日（周三）正式生效。

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根据2019年护照和签证费用（修订）指令规定，首次申请补办护照的费用为400令吉；12岁以下，以及在外国深造的21岁以下学生首次申请补办护照的费用则为300令吉。

第二次申请补办的费用为700令吉；12岁以下，以及在外国深造的21岁以下学生为600令吉。

而第三次申请补办的费用则调高至1200令吉；12岁以下，以及在外国深造的21岁以下学生为1100令吉。

2017年3万人报失护照

过去，移民局向来没有向补办遗失护照或其他旅游证件的人士施予罚款，但由于遗失护照的案例越来越多，迫使移民局在2017年修改措施，严惩遗失护照的人士。

《马新社》引述移民局指出，在2017年1月至6月期间，共有3万1287名大马人报失护照；当中，有70%遗失护照者忘了护照放在何处。

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移民局前总监拿督斯里慕斯达法就指出，有鉴于大马护照可免签证飞往逾160个国家，因此经常遭不法集团滥用，包括伪造护照出售。