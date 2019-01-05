林冠英：指马经济状况极差‧负面数据旧闻重炒 财政部长林冠英说，有一篇去年10月刊出的《日本经济新闻》旧闻最近在网络上广传，企图制造利用负面数据，展现大马经济状况极差的误导性观感。

（布城5日讯）财政部长林冠英说，有一篇去年10月刊出的《日本经济新闻》旧闻最近在网络上广传，企图制造利用负面数据，展现大马经济状况极差的误导性观感。

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他形容，这种“旧闻重炒”的行为是不负责任且加油添醋的。

林冠英强调，大马国内银行系统仍然拥有充足流动资金，货币系统也仍然健康及稳定。

“政府将继续协助发展永续经济，以福泽人民。”

他也说，在取消消费税（GST）恢复销售及服务税（SST）以后，大马全年首11个月的平均通货膨胀率只有1.0%。

“因为能源价格走低，低通膨将继续利惠消费者，令吉兑美元也从2018年11月的4令吉20仙兑1美元最低点上升至4令吉14仙兑1美元。”

林冠英发表文告说，上述两个月前的旧闻引用的是去年8月的贸易数据，特别注明2018年8月的贸易顺差只有16亿令吉，是45个月以来最低。

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“然而，单单只截取单月数据并不精确，因为它无法反映马来西亚全年的经济表现。

马10月创下贸易顺差最高纪录

“就在8月所呈现的数据之后两个月，大马就在10月创下贸易顺差纪录，增长达163亿令吉，是大马史上最高纪录。

“同一个月出口也增长了17.7%，高达964亿令吉，也是大马最高纪录。这显示月份的数据是极易产生波动落差，不能全面反映本地的经济表现。”

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他认为，不该因为短期波动而失去焦点，特别是经济状况是以长期趋势作为描绘才更为精确。

“诸如日经大马制造业采购经理人指数（PMI）在2018年12月下跌至46.8分的单月数据，同样地也不能将之反映到全年的经济；采购经理人指数也可能就在下个月就上升，就好像2018年10月贸易表现谷底反弹同样道理。”

马股2018年

亚太股市第二佳

“反观，2018年首9个月的制造业直接外资增加了250%至490亿令吉，需知，这些制造业外资是在未来能为马来西亚带来高薪收入的投资。更需要注意的是，马来西亚股市可是2018年亚太股市中表现第二佳的股市。

林冠英也强调，截至2018年9月底，我国仍然有227亿令吉的现金户头盈余，占国内生产总值的2.5%。

“预料现金户头盈余将维持至2018年底。这是为何马来西亚的国际评级仍然维持，也是彭博社将马来西亚列为全球新兴市场20强第一名的原因。”