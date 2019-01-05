【暖势力】从农村走向国际仍不忘初心‧越南美姐捐18万扶贫 赫姮尼依拥有一头亮丽的秀发、明亮的眼睛，在巧克力的健康肤色下展现自信且甜美的阳光笑容，相信不管男女老少的心都会被她俘虏。

（越南‧河内5日讯）人美心善的越南佳丽，从农村走到国际选美舞台依然不忘初心，将所得奖金10亿越南盾（约18万令吉）尽数投在公益社会活动。

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这名越南佳丽名为赫姮尼依（H'Hen Nie）生于1992年，除了是2017年越南环球小姐后冠得主，也是2018年环球小姐（Miss Universe）前五强，创下该国历年来最佳的成绩。

来自农民家庭平常下田种地

赫姮尼依拥有一头亮丽的秀发、明亮的眼睛，在巧克力的健康肤色下展现自信且甜美的阳光笑容，相信不管男女老少的心都会被她俘虏。

她其实来自农民家庭，是当地西原山村贫困的少数民族——埃地族姑娘，光鲜亮丽背后的她也曾每日辛苦劳作，下田种地赚取微薄收入。

然而，如今的她已是全越南人民的骄傲，坐拥数十万粉丝的她依然不忘初心，将全数奖金投入公益。

建图书馆辟“阅读空间”

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根据越南官方环球小姐Instagram，她将所有奖金贡献给扶助贫困学生的奖助学金以及为家乡修建道路等社会公益扶贫计划。

此外，她为当地兴建图书馆，提出良好读书计划即“阅读空间”（Room to Read），旨在让许多和她一样背景的乡区女孩获教育机会。

根据越通社的报道，原本的她也如村里其他的少女一般，被安排相亲结婚，惟她坚持突破旧有封建社会观念，不放弃接受教育的机会，一边学习，一边种地。

赫姮尼依（右二）是2018年环球小姐的前五强，创下该国历年来最佳的成绩。（图：法新社）

进修教育系及金融

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后来，她完成高中后到大学先修班进修教育系一年，完成后即到胡志明市一所对外经济学院学习金融，也是她首次走出家乡远到大城市追梦。

追求梦想的路途尽管坎坷，但她表示，在求学期间兼职工作，如服务员、临时演员和模特儿等职业，这些所得经验都是她有如此成就的助力，让她在短期内迅速成长。

随后她参加了2015年的模特大赛和2017年的越南环球小姐，两项越南国内知名赛事，知名度也随即大升。