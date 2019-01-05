卫部：政府学校学生仅需付1令吉‧健康检查费没征100 卫生部秘书长拿督斯里陈超明今日发文告指出，所有政府学校，包括全寄宿学校的学生，都只会被收取1令吉的健康检查费用。

（雪兰莪‧八打灵再也5日讯）卫生部否认向政府学校学生收取高达100令吉健康检查的费用。

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卫生部秘书长拿督斯里陈超明今日发文告指出，所有政府学校，包括全寄宿学校的学生，都只会被收取1令吉的健康检查费用。

他说，卫生部严正看待社交媒体日前流传有关政府学校学生需缴付逾100令吉健康检查费用的信息，并强调这不属实。

“目前，卫生部给予即将进入全寄宿学校的学生豁免，其健康检查费用是1令吉。

“政府全寄宿学校涵括所有由教育部或其他政府部门管理的学校，包括玛拉理科初级院校、皇家军事学院和州政府宗教学校。”

他说，私立学校学生的健康检查收费与大众一样是100令吉，此基本配套包括身体检查、X光检查和FEM E尿液检查；这也符合1982年收费（医药）法令。

一名网民昨日在脸书帖文指出，他为即将进入宗教中学就读的孩子缴付了111令吉的健康检查费用。

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他说，该医院职员告知，这是新政府在新政策下的最新收费。