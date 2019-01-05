伪造入院纸清真寺募款‧男子被医院职员识破 清真寺负责人接获一名男子出示的入院证明书，要求筹募2万5000令吉肾脏移植手术费，却被前往清真寺祈祷的医院职员识破，有关信函是伪造的。

医院职员沙里尔在脸书帖文指出，清真寺负责人收到要求募款的入院证明书，是经伪造的。

（雪兰莪‧八打灵再也5日讯）清真寺负责人接获一名男子出示的入院证明书，要求筹募2万5000令吉肾脏移植手术费，却被前往清真寺祈祷的医院职员识破，有关信函是伪造的。

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士拉央泌尿科助理医护人员沙里尔在脸书帖文指出，他昨日前往旺沙马朱一所清真寺祈祷时，该清真寺负责人向他求证日前所收到的一张士拉央医院入院证明书，以审核在清真寺募款的申请。

该入院证明书是士拉央医院的入院证明书范本，可见有人以亲笔书写的方式，填上病患的名字、病房号码、日期和所需费用，同时也有士拉央医院泌尿科医生的印章与签名。

该入院证明书要求病患在去年12月28日到医院登记，并缴交2万5000令吉抵押金。

沙里尔向清真寺负责人了解后，获知要求在清真寺募款的男子说，这名病患是一名要移植肾脏给其父亲的孩子；手术将在今年1月进行。

沙里尔说：“我看到时非常震惊，政府医院不曾收取这么昂贵的手术费用。”

他说，他查证该入院证明书后，证实病房号码错误，而士拉央医院的泌尿科也没有这名在信函上签名的医生。

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“信函指，这个病人需进行经皮肾镜取石术（PCNL），而不是移植手术。还有，病房的名字也是错的，这不是手术病房。”

沙里尔的这则帖文获上千人转发，他希望不会有其他人因此上当。