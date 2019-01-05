【暖势力】同济会提供教育平台‧早期疗育助唐氏儿自理
【暖势力】同济会提供教育平台‧早期疗育助唐氏儿自理
（雪兰莪‧八打灵再也5日讯）对于一般小孩的成长，几个月该爬行、甚么时候学会走路、打开盒子、扣钮扣是自然且简单的事，但是患上唐氏综合症的小孩，这一切都必须经过细心教导和训练，才能掌握这些所谓简单的动作。
当呱呱落地的孩子被确诊为唐氏儿后，因为发育迟缓、有学习障碍，父母总是忧心孩子不能自理、可不可以独立，可否融入社会，为孩子奔波寻求治疗，学习各种教育唐氏儿的知识。
一直致力推动儿童相关工作的吉隆坡同济会，于1989年在八打灵再也成立了首间唐氏儿童综合症教育中心，通过公众的善心捐款，近30年为唐氏儿童提供最佳的早期教育，为他们日后进入政府特殊学校就读铺路。
目前全马共有5所唐氏儿童教育中心，分别坐落在八打灵再也、巴生、古来、新山及马六甲。
刑丽玲：唐氏儿成长迟缓非有病
同济唐氏儿童基金会执行董事刑丽玲接受星洲日报的访问时说，唐氏症是一种细胞染色体异常（基因突变）而引发的症状，一般人的细胞拥有23对染色体，每对含有2条染色体，而唐氏症患者的第21对染色体中，多出一条染色体。唐氏儿一些特征很相似。相当多患者听力受损、视力不佳、成长迟缓，但他们并非有病，只不过体内多出一条染色体。
她表示，唐氏儿虽无法被治疗，却可通过教导自理生活，因此同济会主张通过教育，来改善唐氏儿状况，以拉近他们与常人的距离。
开办0至6岁班
为此，此中心开办婴儿班、幼儿班及特殊教育班课程，为0至6岁唐氏儿提供“早期疗育”（Early InterventionProgramme），以奠定他们的学习与成长基础。
在这里分成2至24个月的婴儿班、2至3岁班及4至6岁班。强调孩子的一般动作技能（Gross Motor）、精细动作技能（Fine Motor）、感知认知能力、早期语言能力、社交能力、讲故事、音乐与运动、水疗与沙疗及艺术等。这里和一般的幼儿园无异，有恳亲会、毕业礼、运动会、教育考察团。
她指出，唐氏儿接受基础教育后，既能简单自行料理生活，并可顺利转到学校特殊班上学，而越早接受教育的孩童，效果也越好。
她指出，目前此中心涵盖了不同种族约130名学生。学生每月费用其实是800令吉，但父母只需缴付孩子250至350令吉，剩下逾一半的学费则由同济会津贴。家境贫穷者还可以提出申请学费津贴。
助父母与唐氏儿沟通
她说，父母在知道孩子是唐氏儿后，对于唐氏儿的抚养和教育往往很迷茫，这里就提供平台协助唐氏儿父母。
因为唐氏儿有语言学习上的障碍，教师会利用手语和图画来和学生进行沟通，也会教导家长一些简单的手语，让他们在家里和孩子沟通。还有父母援助小组，定期举办各种活动，互相支援与学习。
这里共有18名教师、4名治疗师，当中两人是物理治疗师、2名是职业治疗师。对该中心而言，教师的热情以及跟学生的互动能力是最重要的，因为该中心会安排教师们接受不同的训练。
国立大学（UKM）语言治疗系最后一年的学生也会来这里实习，并且协助培训该中心的教师。
由于唐氏儿的成长进展不一，这里其中一个独特之处就在于经过评估后，中心会为每个学生量身订造一个属于孩子的个人教育计划。
陈建豪：靠公众捐助维持开销
吉隆坡同济会唐氏儿童基金会全国中心主席陈建豪指出，同济会是非营利机构团体，目前中心每月的开销至少10万令吉，由于没获得政府资助，因而依靠公众捐助，或通过筹款活动维持开销。公众的捐款可以获得税务豁免。
该会通过每年的筹款活动，应付一年120万令吉的开销，当中也包括提升中心的设备和师资培训。
多年付出终成国际同济会模范
因为这些年的坚持与用心付出，这个中心更成为国际同济会的模范，击败全世界的同济会，赢得2018年招牌项目金奖。
更有来自蒙古的唐氏儿协会特派了教师来这个中心受训，该中心也派了教师到蒙古协助设立他们的唐氏儿教育中心。
陈建豪表示，希望政府能够投入更多的资源协助唐氏儿，而该中心已经准备好支持政府，为妇女、家庭及社会发展部属下的社区复健中心提供师资培训。
欲知更多有关该中心的详情或有意捐款者，可浏览http://www.kdsf.org.my或联络03-78030179。
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