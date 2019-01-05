【暖势力】同济会提供教育平台‧早期疗育助唐氏儿自理 当呱呱落地的孩子被确诊为唐氏儿后，因为发育迟缓、有学习障碍，父母总是忧心孩子不能自理、可不可以独立，可否融入社会，为孩子奔波寻求治疗，学习各种教育唐氏儿的知识。

治疗师会依据孩子的身体状况提供不同的训练与治疗。（图：星洲日报）

（雪兰莪‧八打灵再也5日讯）对于一般小孩的成长，几个月该爬行、甚么时候学会走路、打开盒子、扣钮扣是自然且简单的事，但是患上唐氏综合症的小孩，这一切都必须经过细心教导和训练，才能掌握这些所谓简单的动作。

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当呱呱落地的孩子被确诊为唐氏儿后，因为发育迟缓、有学习障碍，父母总是忧心孩子不能自理、可不可以独立，可否融入社会，为孩子奔波寻求治疗，学习各种教育唐氏儿的知识。

一直致力推动儿童相关工作的吉隆坡同济会，于1989年在八打灵再也成立了首间唐氏儿童综合症教育中心，通过公众的善心捐款，近30年为唐氏儿童提供最佳的早期教育，为他们日后进入政府特殊学校就读铺路。

目前全马共有5所唐氏儿童教育中心，分别坐落在八打灵再也、巴生、古来、新山及马六甲。

刑丽玲：唐氏儿成长迟缓非有病

同济唐氏儿童基金会执行董事刑丽玲接受星洲日报的访问时说，唐氏症是一种细胞染色体异常（基因突变）而引发的症状，一般人的细胞拥有23对染色体，每对含有2条染色体，而唐氏症患者的第21对染色体中，多出一条染色体。唐氏儿一些特征很相似。相当多患者听力受损、视力不佳、成长迟缓，但他们并非有病，只不过体内多出一条染色体。

她表示，唐氏儿虽无法被治疗，却可通过教导自理生活，因此同济会主张通过教育，来改善唐氏儿状况，以拉近他们与常人的距离。

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吉隆坡同济会在八打灵再也成立的首间唐氏儿童唐氏综合症教育中心， 成为世界的典范。赢得2018年招牌项目金奖。左起为同济唐氏儿童基金会委员郑汉章、陈建豪及刑丽玲。

开办0至6岁班

为此，此中心开办婴儿班、幼儿班及特殊教育班课程，为0至6岁唐氏儿提供“早期疗育”（Early InterventionProgramme），以奠定他们的学习与成长基础。

在这里分成2至24个月的婴儿班、2至3岁班及4至6岁班。强调孩子的一般动作技能（Gross Motor）、精细动作技能（Fine Motor）、感知认知能力、早期语言能力、社交能力、讲故事、音乐与运动、水疗与沙疗及艺术等。这里和一般的幼儿园无异，有恳亲会、毕业礼、运动会、教育考察团。

她指出，唐氏儿接受基础教育后，既能简单自行料理生活，并可顺利转到学校特殊班上学，而越早接受教育的孩童，效果也越好。

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她指出，目前此中心涵盖了不同种族约130名学生。学生每月费用其实是800令吉，但父母只需缴付孩子250至350令吉，剩下逾一半的学费则由同济会津贴。家境贫穷者还可以提出申请学费津贴。

设备齐全的图书馆，有很多玩具和书籍都可以让家长借回家里自行培训和教育孩子。

助父母与唐氏儿沟通

她说，父母在知道孩子是唐氏儿后，对于唐氏儿的抚养和教育往往很迷茫，这里就提供平台协助唐氏儿父母。

因为唐氏儿有语言学习上的障碍，教师会利用手语和图画来和学生进行沟通，也会教导家长一些简单的手语，让他们在家里和孩子沟通。还有父母援助小组，定期举办各种活动，互相支援与学习。

这里共有18名教师、4名治疗师，当中两人是物理治疗师、2名是职业治疗师。对该中心而言，教师的热情以及跟学生的互动能力是最重要的，因为该中心会安排教师们接受不同的训练。

国立大学（UKM）语言治疗系最后一年的学生也会来这里实习，并且协助培训该中心的教师。

由于唐氏儿的成长进展不一，这里其中一个独特之处就在于经过评估后，中心会为每个学生量身订造一个属于孩子的个人教育计划。

陈建豪：靠公众捐助维持开销

吉隆坡同济会唐氏儿童基金会全国中心主席陈建豪指出，同济会是非营利机构团体，目前中心每月的开销至少10万令吉，由于没获得政府资助，因而依靠公众捐助，或通过筹款活动维持开销。公众的捐款可以获得税务豁免。

该会通过每年的筹款活动，应付一年120万令吉的开销，当中也包括提升中心的设备和师资培训。

麦丽君带着6岁的儿子自1岁起就来到同济唐氏儿童唐氏综合症教育中心，这些年看到孩子一点点的进步、学习生活技能、有了理解能力，儿子已进入华小的特殊班，这样的进展已经让她安慰。

多年付出终成国际同济会模范

因为这些年的坚持与用心付出，这个中心更成为国际同济会的模范，击败全世界的同济会，赢得2018年招牌项目金奖。

更有来自蒙古的唐氏儿协会特派了教师来这个中心受训，该中心也派了教师到蒙古协助设立他们的唐氏儿教育中心。

陈建豪表示，希望政府能够投入更多的资源协助唐氏儿，而该中心已经准备好支持政府，为妇女、家庭及社会发展部属下的社区复健中心提供师资培训。

欲知更多有关该中心的详情或有意捐款者，可浏览http://www.kdsf.org.my或联络03-78030179。