社媒广传10分钟内侵体‧中国爆发EB流感?假的 社交媒体广传由中国卫生局发出的通知，其内容指目前的EB流感非常严重，因此劝请人民时刻保持喉咙黏膜湿润，以预防感染EB流感。

（雪兰莪‧八打灵再也5日讯）中国近期爆发EB流感，病毒能在10分钟内就能侵入体内？是假的！

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社交媒体广传由中国卫生局发出的通知，其内容指目前的EB流感非常严重，因此劝请人民时刻保持喉咙黏膜湿润，以预防感染EB流感。

“不能让喉咙干燥，一定不要忍住不要喝水，若喉咙黏膜干燥，在10分钟内病毒就能侵入体内。”

该通知提醒民众不要一次喝很多水，因为这会加速水分排出体外，而是要一直保持喉咙湿润。

该通知劝请民众在3月底之前，不要到人多的地方；若要搭地铁或公车，则需要携带口罩。

“炸物辣食先暂停，维他命C要补充足够。室内温度一定不要高，25度。”

文中也指出，EB流感的特点是快速发烧，不易退，退烧后会再次发热；发烧后会转入咳嗽期，持续时间长；此病儿童居多，成人则以咽部症状为重，伴随头痛和全身不适；此流感的传染性强。

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医学上不存在EB流感

北京疾病预防控制中心官方微博今日发文告指出，医学上不存在EB流感，流感和EB病毒是两码事。

根据中国新闻网报道，北京市疾中心发言人说，引起流行性感冒的病原体是流感病毒，主要由甲型H1N1流感病毒、甲型H3N2亚型流感病毒、乙型Yamagata系流感病毒和乙型Victoria系流感病毒导致，而所谓的“EB流感”并不存在。

他说，E B是一种常见的病毒，主要感染人类口咽部的上皮细胞和淋巴细胞，表现为淋巴结肿大、发烧等，其致病性不高，传染性不强，也并不难治。

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“EB病毒是Epstein-Barr病毒的简写，属于疱疹病毒家族一员，主要通过唾液传播。

“全世界约有80至90%成年人感染过EB病毒，初次感染一般发生在10岁以前，儿童期感染冗长没有症状，但若初次感染发生在青年时期，约50至75%的发生典型的传染性单核细胞增多症。

“目前北京市没有收到有关EB病毒感染病例增多的报告。”