曾爆同性恋情 不雅照·马赛宣布结婚 2008年港姐季军兼最上镜小姐的马赛，今午在社交网突然宣布婚讯，马赛在网上晒结婚证和老公的甜蜜合照，她更甜蜜留言：“往后余生。”

（图：微博）

（香港5日讯）2008年港姐季军兼最上镜小姐的马赛，今午在社交网突然宣布婚讯，马赛在网上晒结婚证和老公的甜蜜合照，她更甜蜜留言：“往后余生。”

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原名司马赛儿的马赛，于2008年参加港姐，因貌似台湾女星桂纶镁，故参选时有“小桂纶镁”称号。马赛入行后拍过不少剧集和电影，包括《九江十二坊》、《神探高伦布》、《当旺爸爸》、《名媛望族》和《东坡家事》等。不过在2013年，马赛被爆跟中国女制片人汪子琦有亲密关系，让马赛形象插水，并遭无线雪藏，及后马赛表示和汪子琦恋情玩完，亦获无线“解冻”。

不过在2014年7月，马赛又被爆有跳艳舞片段，以及不雅照流出，而马赛曾承认照片中人是自己，并且报警，无线亦再次暂停其工作，到11月无线再解冻马赛；到2015年12月，马赛与无线约满，及后她将事业发展重心由香港转往中国。（香港明报）