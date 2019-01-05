巴鲁比安：网媒错误诠释‧“没说要砂付联邦路维修费” 工程部长巴鲁比安澄清，他从不曾发表要砂政府承担联邦道路维修经费，并指其言论被网媒错误诠释导致被误解。

（砂拉越‧古晋5日讯）工程部长巴鲁比安澄清，他从不曾发表要砂政府承担联邦道路维修经费，并指其言论被网媒错误诠释导致被误解。

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他今日针对某网媒指他发表“联邦政府将要求州政府承担联邦道路维修费”接受《星洲日报》访问时作出澄清，指有关新闻是不正确及被错误诠释。

“该错误的新闻也造成多人误解，包括许多来自砂政党联盟的国会议员纷纷指责。”

巴鲁比安解释，这一切都是误会，因当时他在槟城出席活动后，主要是针对记者提问大马道路档案系统（MARRIS）的拨款作出回答。

他说，当时他是以联邦拨款不足，因此该部门有向州政府建议使用大马道路档案系统拨款来进行联邦道路的维修工作。当时的用意是基于大马道路档案系统拨款原本就是用来维修联邦道路及甘榜道路，若动用这笔拨款，肯定能让更多乡区道路受惠。

而且，他说，这只是一项建议，州政府有权同意与否，不是要州政府来承担。

为了避免其言论再次被扭曲及错误诠释，巴鲁比安表示，他将在明日于古晋举行的圣诞节及新年门户开放活动上，清楚说明。