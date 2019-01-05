1200万拨款60+2校平分‧砂董联：未获照会 砂拉越华文独中董联会却指这种说法具有误导性，而且据该会了解，砂州董联会并未接到任何照会，因此，该会指董总的决定，是缺乏对问题的立埸与原则作深入的思考。

（砂拉越‧古晋5日讯）针对联邦政府拨款1200万令吉给华文独中，董总主席陈大锦日前建议将拨款平分给62所学校，并指这是“各州董联会的共识”，惟砂拉越华文独中董联会却指这种说法具有误导性，而且据该会了解，砂州董联会并未接到任何照会，因此，该会指董总的决定，是缺乏对问题的立埸与原则作深入的思考。

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指应分配给60独中

砂拉越华文独中董联会发文告说，根据教育部认可及华社认知，我国目前只有60所华文独立中学。按照2019年财政预算案阐明，有关拨款对象是华文独立中学（Independent ChineseSecondary Schools），意思是这1200万令吉拨款理应以这60所华文独中进行分配，采取60+2的方式是不恰当的，日后恐怕引起诸多争议。

文告说，根据2015年10月4日“董总和教总联席会议联合声明”，仅确认关中可以参加“华文独中统一考试”，附带条件是，第一，关丹中华中学董事会须尽一切努力向政府争取修改该校申办批文，让关丹中华中学获得更好保障；第二，关丹中华中学必须确保其办校路线，遵循《独中办学建议书》精神与实质办理，否则将重新检讨准予该校报考统一考试的决定。

指关中属私立中学

文告表示，换言之，董教总经过实地考察、交流与深入探讨后，考量到关中的法律地位、学校架构与本质皆属私立中学，和其他60所华文独中不同，因此未曾在现阶段将之视为华文独中。

接纳关中考统考的决定，是在教育部3封回函皆不明文禁止关中参加统考的情况下，站在更高的立足点，从华教运动抗争的脉络，要从大方向和捉紧机遇以打开新局面的角度着手，试着为华教争取新空间。

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“宽柔古来分校虽然是一所分校，但附属一所华文独中的一部份，办学方式完全依照60所独中模式。除了与宽柔独中有一个共同董事部，在行政上完全独立操作。因此，当谈到全马独中总数为60+1所，所谓+1就是宽柔中学的分校。”

砂拉越华文独中董联会吁请董总在给教育部提出建议前，更审慎进行研究。该会以为，最妥善与正确做法，是以60所华文独中为单位，公平发放教育部拨款。