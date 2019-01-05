张念群：在新院发放‧独中11日领特别拨款 她也欢迎所有独中校长及代表，在当天亲临新纪元大学学院，从财政部长林冠英手中接过这笔特别拨款。

隆中华今年迎来了940名新生，大家一起聚集在中华广场，场面十分壮观。星洲日报‧2019.01.05

（吉隆坡5日讯）教育部副部长张念群透露，全国华文独立中学可于本月11日（星期五）在新纪元大学学院领取教育部发放的特别拨款。

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她也欢迎所有独中校长及代表，在当天亲临新纪元大学学院，从财政部长林冠英手中接过这笔特别拨款。

张念群今日出席吉隆坡中华独立中学2019年开学礼暨中华广场启用礼后，发表谈话。

“2008年希盟成为雪州政府后，开始给予独中制度化拨款，都说‘雪隆8独中’，但偏偏只有雪州4所独中每年可获得50万令吉拨款，另4所隆市独中则无法获得。”

她说，上述局面终于在10年之后有了转变，希盟政府在2019年特别拨款中拨出1200万令吉给全国华文独立中学，并优先处理有关拨款，以展现新政府的诚意与效率。

她表示，副教长办公室的官员早前联系了全国独中校长，并已收集齐全所有汇款资料。

她指出，希盟政府成员中有3名独中生，即原产业部长郭素沁、国防部副部长刘镇东与她，她也相信在未来的日子里，可有更多的独中生加入并成为内阁成员。

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出席嘉宾包括隆中华董事长丹斯里拿督斯里林景清、马来西亚对华特使陈国伟、妇女、家庭及社会发展部副部长杨巧双、行动党甲洞区国会议员林立迎及行动党武吉免登区国会议员方贵伦助理李明康。