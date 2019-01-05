陈大锦：华小新学年又缺师资‧教育部应拟有效方案 董总主席陈大锦指出，2019年新学年开始，华小师资短缺问题又再出现；他认为教育部应该拟定完整及有效的方案，包括掌握各州华小每年的新生人数及进行师生总人数的各种统计，以提早规划及培育足够的师资。

陈大锦（左起）与开幕嘉宾交通部长陆兆福，为新届芙中董事会宣誓就职监誓。（图：星洲日报）

（森美兰‧芙蓉5日讯）董总主席陈大锦指出，2019年新学年开始，华小师资短缺问题又再出现；他认为教育部应该拟定完整及有效的方案，包括掌握各州华小每年的新生人数及进行师生总人数的各种统计，以提早规划及培育足够的师资。

广告

他说，董总也担忧另一波达到退休年龄的教师与校长退休后，将进一步加剧华小师资短缺或校长职位悬空的问题，因此期望能和教育部紧密合作解决华小师资短缺、国中母语班及国民型中学校长退休而短缺等问题。

他是于昨晚出席芙蓉中华中学2018-2020年董事会就职典礼暨筹募活动基金晚宴致词时，如是指出。

他也希望，统考文凭能在不久的将来，获得政府捎来好消息，同时寄望新一年，大马能朝多元化教育发展上有所突破，从小学至高等教育有前瞻性的发展，一改过去僵化与单元化的教育方针，让大马的教育能与全球化接轨。

陈大锦也希望能见到我国华教，从华小、国民型中学、独中至民办大专可以做到更有效力的串联，而董总也成立多元族群与文化委员会，进一步沟通及集合力量的同时，又能将大马各族群汇合，互相配合与包容。