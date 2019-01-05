政府仍与中资商议‧东铁工程没复工 东海岸铁路计划（ECRL）自去年7月3日被勒令停止工程至今，政府尚未解冻，承接工程的公司也没有召回员工复工，工程恢复仍遥遥无期。

虽然文德甲东铁办事处外停放多辆货卡和私人轿车，但据了解并非是召回所有职员复工。（图：星洲日报）

（彭亨‧关丹5日综合讯）东海岸铁路计划（ECRL）自去年7月3日被勒令停止工程至今，政府尚未解冻，承接工程的公司也没有召回员工复工，工程恢复仍遥遥无期。

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马来亚铁道有限公司消息人士披露，政府仍与中资进行商议，如果工程要复工，还需看中国交通建设股份有限公司（CCCC）是否愿意降低成本。

消息指出，东海岸铁路计划目前是全权交由精英顾问团主席敦达因与中交进行洽谈，但截至目前为止，该公司并没有收到任何复工的信函。

员工如期受薪无影响

马来亚铁道有限公司涉及东海岸铁路计划的本地员工，共有200多人，而这些员工是附属财政部，这批员工从去年7月3日至今，仍进行管理工作，及如期受薪没有受到影响。

消息说，但所有要前往工程地盘的人士已不允准进入，就连该公司的员工也一样。

消息说，如果工程要复工，必须从多个方面进行探讨，如减少车站、隧道和班次，及减少轨道。

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该工程的轨道是双轨道，或许把双轨换成单轨，建造的成本将可以大幅度减低。

文冬第7营地显平静

另一方面，东海岸铁路计划的主要承包商中国交通建设股份有限公司（CCCC）在文冬的第7营地显得平静，不见有大批员工进出。

该营地位于文冬胡姬园，守卫也森严，在入口处驻守的保安人员表示，该营地严禁外人进入，除非是员工。如果任何人要进入，必须获得营地负责人准许和在职员陪同下进入营地范围。

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据了解，针对有报道指东海岸铁路计划将复工的事件，该公司高度关注，将会作出一些澄清和交待。

交通部长陆兆福日前表示，马中还在继续商讨东海岸铁路计划，是否会复工未有定案。

本报记者今日也前往中国交建马来西亚东海岸铁路项目总经理部位于文德甲的第六分部办事处，发现有多辆货卡和私人轿车停放在办事处外的停车场，大门深锁。保安员禁止记者进入及拍摄。

虽然办事处外停放多辆货卡和私家车，不过部份轿车是属于留下工作的10至20名职员，暂时还未召回员工返回工作岗位。

据悉，自从去年发出停工令后，大多数员工已经离去，不过仍有10多、20名职员留下每日如常到该办事处上班。