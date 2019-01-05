税收局：小心“山寨”网站． 生活援金下月开放申请 （美里5日讯）2019年生活援助金将于2月1日起至3月15日接受申请，民众受促谨慎，勿登入“山寨”网站及提供个人信息，避免陷入欺诈陷阱。

（美里5日讯）2019年生活援助金将于2月1日起至3月15日接受申请，民众受促谨慎，勿登入“山寨”网站及提供个人信息，避免陷入欺诈陷阱。

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2018年生活援助金受惠者资料更新期限是于本月15日截止，可到大马内陆税收局更新资料。



至于2018年生活援助金受惠者死亡抚恤金计划（SKK）索赔截止日期是1月31日，受益人可到任何内陆税收分局办理相关手续。



有关1000令吉死亡抚恤金只发给已向内陆税收局援助金受益人资讯部登记者，即去年1月1日至12月31日逝世的家庭组别受惠者和乐龄人的登记受益人，必须带备国民登记局发出的援助金受惠者死亡证书正本或副本、受益人正本大马卡及与死者的关系之证明文件。



不会透过社媒发消息



此外，有意申请生活援助金者受促提防社交媒体流传的假网站所散播的不确实消息，包括山寨网站、推特和脸书，切勿点击相关连接网站和提供个人资料。



大马内陆税收局也在官方网站声明，没有透过过拨电给民众更新他们的生活援助金资料，只除了回覆那些曾拨打生活援助金免费电话热线作出投诉或查询者的电话，同时会事先知会对方会回覆来电。

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大马内陆税收局也在官网声明不会透过任何社交媒体如WhatsApp发出消息，而是透过分发传单给之前的生活援助金受惠者讯息。